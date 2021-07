Calvo dice que la prostitución no es una "profesión" e insta a pensar en las hijas.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha avanzado que tienen "un borrador" para abolir la prostitución y ha advertido de que no es una profesión" invitando a quien lo piense así a "que dedique a sus hijas a hacer un máster".

"Esto no es una profesión, el que piense que es una profesión que dedique a sus hijas a hacer un máster a ver si resiste, que alguien se pregunte si lo quiere para su hijo o hija, esto es una esclavitud inmensa, no la profesión más antigua del mundo sino la esclavitud más antigua del mundo", ha aclarado Calvo este jueves 8 de julio en los Desayunos Informativos de Europa Press. Las mujeres españolas y del resto del mundo, según ha precisado, no están dispuestas a que su "dignidad se pueda convertir en mercancía o profesión" y, por ello, ha asegurado que van a exigir a los Estados "que esto acabe".

Espera logar un acuerdo con Montero

En este sentido, ha avanzado que en su partido tienen "un borrador" sobre la abolición de la prostitución y espera lograr un acuerdo con la ministra de Igualdad, Irene Montero, para sacarlo adelante en cuanto puedan.

"El partido tiene un borrador, si nos ponemos de acuerdo los dos partidos, es lógico, porque esas políticas las lleva el otro partido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero ella también habla de este asunto, estamos en disposición, es una ley complicada porque afecta a un derecho internacional, pero nosotros somos un partido abolicionista, y en esta legislatura tenemos que avanzar, lo haremos entre los dos partidos, acercando posiciones", ha subrayado.