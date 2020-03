Calvo se mueve con el PSOE para poner en duda la cartera de Igualdad de Montero

La bronca en el Gobierno de coalición no cesa. A pesar de que el motivo que desató los primeros grandes problemas, que fue la presentación en Consejo de Ministros de la reforma de la ley de libertad sexual, ya se ha resuelto, la polvareda no ha hecho más que acrecentarse en las últimas horas. Una tensión que sigue desatada tras la publicación de las correcciones que hizo el Ministerio de Justicia al anteproyecto de la legislación del 'solo sí es sí', donde se deja en muy mal lugar al texto que el equipo de Irene Montero envió al departamento de Juan Carlos Campo. Un asunto controvertido que tiene como fondo el enfado del PSOE desde hace más de dos meses por haber perdido las competencias del Ministerio de Igualdad que tenía Carmen Calvo. Algo a lo que la parte feminista de los socialistas no se resigna, ya que están abiertas a recuperarlas en cuanto sea posible.

Esta pugna, que hasta el momento solo se había conocido a través de publicaciones como La Información, ya empieza a trasladarse al ámbito de las declaraciones públicas. El que abrió la espita fue el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que habló abiertamente de las "modificaciones" que había sufrido la redacción que había preparado Igualdad para la futura Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. Para Iglesias, lo que se había producido eran "excusas técnicas", que era responsabilidad de "mucho machista frustrado". Unas palabras contundentes que no fueron dirigidas a nadie en concreto, ya que no mencionó ningún nombre. Pero que todo apuntaba a que iban dirigidas hacia el Ministerio de Justicia, que es el que había revisado y compelido al equipo de Irene Montero para que diera una vuelta al articulado de la norma.

Por si quedaban dudas de quien propuso esos cambios en el texto del 'solo sí es sí', apenas horas después se conoció el informe de 26 páginas que la cartera de Juan Carlos Campo hizo sobre el mismo. El documento, desvelado por la Cadena SER, señalaba múltiples errores, fallos de redacción e incluso advertencias de que había artículos calcados de otras leyes, como la de violencia de género. Estos detalles han servido para echar más leña al fuego a un asunto que ya estaba lo suficientemente encendido, a pesar de que desde Igualdad insisten en que se centran en celebrar de que se haya iniciado el camino de la "primera ley feminista del Gobierno". Pero las fuentes consultadas insisten en que todos los problemas vienen por la "actitud de Calvo y Justicia".