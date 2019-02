Calvo no se cree que Rivera vaya a prescindir del PSOE para formar gobierno

A poco más de dos meses para que se celebren las elecciones generales, los partidos buscan aclarar las formaciones políticas con las que están dispuestos a formar gobierno. Pese a que la semana pasada el Comité Ejecutivo de Ciudadanos acordó no pactar con PSOE, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo cuestiona esta postura, "ya veremos en qué queda", ha dicho tras recordar que Rivera ya dijo que no iba a apoyar a Rajoy "y lo hizo hasta el final". Además, considera que el veto de la formación 'naranja' es "un tiro en el pie".

Los socialistas continúan insistiendo en su voluntad de llegar a acuerdos. Al igual que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Calvo, durante una entrevista en Telecinco, ha señalado que "la política que viene va sobre pactar" y ha recordado que "cada semana se han convalidado todos los reales decretos, menos uno, con votos a favor de PP y Cs".

En ese sentido, ha valorado la posición de la formación 'naranja' como "grave" y asegura que "la única persona que está dispuesta a apoyar Rivera es así mismo", algo que, según ha indicado, no es lo que pide la sociedad española actual. Por ello, considera que ponerle un cordón sanitario al PSOE, "un partido que lleva 140 años sirviendo a España", es pegarse "un tiro en su pie político para mucho tiempo".

A pesar de que no ha descartado llegar a acuerdos con ningún partido con representación política, ha valorado a PP y Cs como partidos de ultraderecha. "En la plaza de colón quedó claro quién era la ultra derecha, no hay más que ver con las cosas contra las que votan", ha indicado. Al respecto ha valorado que el Gobierno ha defendido la constitucionalidad, sin embargo considera, en relación a los partidos en la oposición, que "no se puede ser constitucionalista sin dejar que el pleno de la cámara se exprese".

En relación al diálogo con los independentistas, ha defendido que "la Generalitat no ha cruzado ni una sola línea de la legalidad porque el gobierno no lo ha permitido". Considera que la ruptura de la relación no es un fracaso porque han ayudado a "normalizar la gobernación de Cataluña, tanto para las que votan independencia como para los que no".

El libro de Sánchez

Preguntada por la idoneidad de la publicación del libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconoce que se lo está leyendo, ha defendido que "no abre ninguna herida" y es necesario porque "ha vivido una experiencia humana muy singular en política". Sin embargo, no ha aclarado si Sánchez ha cobrado por la publicación, "habrá hecho lo que corresponde en el ámbito legal", ha matizado.