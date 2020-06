Carmen Calvo afea a Vox su 'plantón' al homenaje para las víctimas del virus.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado este miércoles a Vox su decisión de no participar en el homenaje a las víctimas del coronavirus que se celebrará el próximo 16 de julio en el Palacio Real. "¿Qué parte del manual del buen demócrata no se han leído?", ha preguntado Calvo a los miembros del Vox en la sesión de control al Gobierno en el Congreso después de que su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, hubiera acusado al Gobierno de estar inmerso en un proceso de "demolición" del Estado y suponer una "amenaza" para la democracia.

A Vox:



Este Gobierno tiene 9 millones 850 mil votantes.

¿Son ilegales?



Ustedes quieren poner en jaque mate el sistema.



¿Qué parte del manual básico de demócrata no se han leído todavía?



🏛️ @carmencalvo_ #SesiónDeControl#EnMarchaTodosUnidos pic.twitter.com/UozAf6jby0 — PSOE (@PSOE) June 24, 2020

En el 'rifirrafe', Espinosa de los Monteros ha preguntado a la vicepresidenta qué piensa hacer el Gobierno para "restituir la credibilidad" de las instituciones del Estado. "No hay que restituir lo que no ha existido", ha respondido Calvo provocando las risas de los diputados de Vox y también de los parlamentarios del PP. "Por una vez estamos de acuerdo, no ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno", ha apoyado Espinosa de los Monteros, pasando a continuación a enumerar las instituciones que, a su juicio, "ha deteriorado" el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Entre ellas ha citado el propio poder ejecutivo, el "más inflado de la historia"; el "marginado" poder legislativo, los "ataques" por parte de miembros del Gobierno al poder judicial, el nombramiento de la exministra Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, la "utilización" de la Guardia Civil o la "ruptura" de la caja única de la Seguridad Nacional.

Pero también ha acusado al Gobierno de poner "en jaque" la unidad de la nación con la mesa de negociación abierta "con el separatismo" y ha reprochado las "caceroladas contra la jefatura del Estado promovidas" desde el Consejo de Ministros, en alusión al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias. A juicio de Espinosa de los Monteros, el Ejecutivo no está en un proceso de reconstrucción tras la crisis del coronavirus, sino en un proceso de "demolición del Estado" y no tiene ya "ninguna credibilidad". "Son la mayor amenaza a las instituciones y la mayor amenaza a nuestra democracia", ha acusado.

¿Ilegales 9,8 millones de votos?

Tras estas acusaciones, Calvo ha reivindicado la legitimidad del Ejecutivo y ha preguntado a Vox si considera "ilegales e ilegítimos" los más de 9,8 millones de votos que obtuvieron las dos formaciones que lo conforman, el PSOE y Unidas Podemos.

"Ustedes son quienes ponen en jaque mate a todo el sistema, menos mal que ni lo rozan, diciendo que el Gobierno no es constitucional", ha censurado al recordar que Vox tilda de ilegítimo al actual Consejo de Ministros desde su formación. En este punto, ha vuelto a recordar que el partido de Santiago Abascal no participará en el homenaje a víctimas del Covid-19, que estará presidido por los Reyes y al que acudirán autoridades del país y de la Unión Europea. "¿Qué parte de respeto institucional se le ha olvidado para no participar?", ha censurado.