Calvo vuelve a la carga en terreno de Igualdad y aboga por acabar con la trata

Nuevo frente para los socios del Consejo de Ministros cuando todavía no se ha dilucidado el futuro de la Ley Trans. La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este domingo que su partido está "preparado para traer a este país una legislación" contra la trata con fines de explotación sexual y la prostitución.

Lo ha avanzado en unas jornadas organizadas por el PSOE sobre 'Lucha contra la trata y la prostitución', días después de que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero anunciara que había empezado los trabajos para una futura ley integral contra la trata. Durante las jornadas se ha presentado el 'Proyecto de Red de comunidades autónomas por una vida libre de mujeres en situación de prostitución y eliminación de la trata y explotación sexual infantil y adolescente' del que Calvo espera que la Comunidad de Madrid forme parte tras las elecciones del 4 de mayo, con Ángel Gabilondo como presidente.

"Lo mejor que nos puede pasar a las mujeres que vivimos en Madrid es que no se recorte en Igualdad, que se apliquen de verdad los fondos del Pacto Estatal contra la Violencia de Género, que no dobleguen nunca la agenda que tiene que sacar adelante nuestro modelo autonómico y tiene que ver con el feminismo como política de estado", ha dicho la dirigente socialista.

Calvo ha subrayado la necesidad de poner en marcha una legislación que proteja los derechos humanos de las mujeres y que "impida la prostitución en nuestro país", que es la "única manera" de trabajar internacionalmente contra la trata de mujeres y de menores con fines de explotación sexual.

Y ha avanzado que el PSOE se siente "orgulloso" y "preparado para traer a este país una legislación que impida este horror".

En este punto, ha dado la bienvenida a todos los partidos que se estén planteando que esta democracia española se tiene que construir contra la trata y la prostitución de las mujeres y los menores. Y ha urgido a empezar a trabajar "muy rápido" para que España deje de ser "un país puntero en número de prostíbulos, de mujeres prostituidas y de tráfico, destino, paso y llegada de la trata internacional de seres humanos con fines de explotación sexual".

"No nos engañemos, hay trata porque hay prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata", ha advertido Calvo que ha apostado no sólo por sacar a las mujeres de la prostitución sino de impedir que lleguen a ella con políticas de prevención y políticas sociales que ofrezcan a estas mujeres una alternativa de trabajo, "de verdadero trabajo, porque la prostitución no es trabajo, es una esclavitud". "Somos abolicionistas y nos dirigimos, ahora sí que sí, acompañados de cuantos más sean posibles, a sacar adelante un proyecto que nos va a dignificar como democracia", ha afirmado la secretaria de Igualdad del PSOE.

Calvo ha advertido de que la prostitución y la trata con fines de explotación sexual no son un elemento más de la desigualdad entre hombres y mujeres, sino "el elemento que funda el patriarcado". "Es el elemento constitutivo de un sistema injusto contra las mujeres, porque viene a decir que nuestra sexualidad está a disposición de los varones, que seguimos siendo una mercancía que se compra y que se vende y que además de todo esto, la sociedad incluso pretende darlo por bueno y por normalizado", ha lamentado.

Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno ha trasladado un mensaje de solidaridad con las mujeres turcas después de conocer que ese país abandona el Convenio de Estambul, un pacto para trabajar contra la violencia sexista y machista contra las mujeres.