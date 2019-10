La Cámara de Barcelona toma el pulso a las empresas y pregunta sobre el procés

La Cámara de Barcelona, que preside el independentista Joan Canadell, realizará hoy una consulta entre los empresarios y autónomos de Cataluña para conocer su opinión sobre cuáles serían las consecuencias económicas para su compañía en caso de que esta comunidad fuera un estado propio en el seno de la UE.

Esta pregunta es la primera que lanza el organismo cameral en el marco de la iniciativa que ya anunció hace unos meses de contar con un sistema de consultas permanente, incluso semanal, para conocer la opinión del tejido empresarial sobre diferentes asuntos de relevancia, como será la respuesta a las sentencias del procés.

Mira también Warren Buffett elige Barcelona para la sede de su negocio asegurador en España

En conferencia de prensa, Canadell ha asegurado que esta consulta se llevará a cabo como un proyecto piloto y que por esta razón se quiere llegar a todos los empresarios de Cataluña y no solo a los de la demarcación de Barcelona.

Están llamadas a votar unas 380.000 compañías de la demarcación de Barcelona, aunque la pregunta también estará abierta para que voten empresarios del resto de Cataluña -calculan que tienen derecho a voto unos 500.000-.

La vicepresidenta primera de la Cámara de Barcelona, Mònica Roca, ha explicado que aquellos que quieran participar en el sistema de consultas tendrán que acceder al portal de votación; identificarse con su certificado digital -si es la primera vez que votan- o registrarse, y responder a las preguntas que estén activas.

Mira también Canadell pide una respuesta contundente si el falló del procés no es absolutorio

La intención de la Cámara es que dentro de un tiempo se puedan hacer preguntas "cada semana" y esperan ir perfeccionando el sistema para que sea ágil, robusto y pueda participar un número elevado de empresarios. Canadell ha señalado que otras preguntas que plantearán a sus asociados serán sobre los proyectos que la Cámara de Comercio va impulsando y las posiciones que debe tomar en determinas cuestiones: "Cuánta más gente vote, más nos ayudará a tomar buenas decisiones".

Preguntado por si tienen previsto preguntar por declarar al Rey persona 'non grata', tal y como anunciaron, Canadell ha remarcado que su intención es hacerlo pero que un tema así no se puede plantear si el sistema de consultas no es suficientemente robusto y que tendrán que encontrar un "momento lógico" para hacerlo.

Mira también Muere Miquel Valls, la moderada voz del empresariado catalán desde la Cambra

Se trata de la misma pregunta y las mismas respuestas que se hicieron en 2012, momento en el que los resultados fueron del 36,4% para los que creían que no afectaría significativamente a su negocio; el 25,4% consideraban que tendría consecuencias positivas; el 24,3%, inciertas, y el 13,8% restante, negativas.