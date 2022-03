Los camioneros protestan ante Ribera por los precios de los combustibles

La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha sido recibida al son de bocinazo de los camioneros que hoy están en huelga como protesta por el alto coste de los carburantes. Junto a ella, laministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol. Con esta protesta, los transportistas han dado continuidad a la acción iniciada esta mañana en Palma, donde también han colapsado importantes vías de circulación a primera hora de la jornada. La acción de protesta contra el encarecimiento del combustible no responde a ninguna convocatoria oficial de huelga, como han advertido en los últimos días las patronales del transporte de Baleares, aunque ha tenido un notable seguimiento. La acción de los camioneros en el acceso a la planta de Lloseta ha retrasado casi 45 minutos el acto de inauguración de la planta de hidrógeno.

Los transportistas están convocados por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías a secundar, a partir de esta medianoche, un paro indefinido ante la "gravísima" situación del sector y unas condiciones laborales "inadmisibles". La plataforma convocante, minoritaria y sin representación en el órgano de diálogo del sector con la administración -el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)- ha enviado una larga lista de reivindicaciones a los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social como la prohibición de la contratación de los servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación.

La plataforma justifica el paro en el hecho de que la administración "sigue negociando con los cargadores (que son los integrantes del Comité Nacional de Transporte) en vez de atender las llamadas de SOS de los auténticos protagonistas del sector", que son los camioneros de a pie". Afirman que esta organización está "formada, dirigida, acreditada y legitimada por el sector de base, que es el que realmente tiene y lleva los camiones (medianas y pequeñas empresas y conductores), que a su vez es el 90% de los vehículos que desarrollan materialmente la actividad".

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que se reunirá en los próximos días con el CNTC para valorar, en la coyuntura actual, la posible priorización de alguna de las medidas del real decreto-ley para mejorar la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y el funcionamiento de la cadena logística, aprobado el pasado 1 de marzo. Una de las medidas incluidas en esa norma es el establecimiento de una revisión obligatoria del precio del transporte cuando varíe el coste del combustible desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del transporte.

También CCOO considera que los problemas del sector no se resuelven con huelgas "como la convocada por una plataforma de conductores autónomos", sino con negociación y con la apertura de una mesa de diálogo social. No obstante, el sindicato entiende que la convocatoria de paro demuestra que el real decreto de marzo, pactado entre Transportes y el CNTC, "no resuelve los problemas del sector".