El campo colapsa Valencia... y el Gobierno trata la crisis de espaldas al sector agrario

Varios miles de agricultores y cientos de tractores han colapsado el tráfico del centro de Valencia con una multitudinaria protesta bajo el lema 'Prou d'enganyar als agricultors' ('Basta de engañar a los agricultores'). La manifestación, convocada por Asaja, la Unión de Llauradors y UPA, tiene como principal objetivo reclamar precios justos para los productores agrícolas.

Pero no es la única ciudad en la que se han producido estas concentraciones. El sector exige al Ejecutivo que persiga la venta a pérdidas en la que, según las principales organizaciones agrarias, incurren las grandes superficies comerciales, que se amplíen los fondos para seguros, que se habiliten depósitos para crisis, además de que se exijan controles fitosanitarios y laborales a los países exportadores. Por último, se solicita que se estudie el impacto económico de los acuerdos comerciales con terceros países.

Al mismo tiempo que se producen estas manifestaciones, tiene lugar el encuentro entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la sección agraria de los sindicatos. A la reunión se ha unido el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Sin embargo, no ha contado con la participación de las principales organizaciones agrarias: Asaja, COAG y UPA.

"Nuestras organizaciones son de ámbito estatal y más representativas según la Ley y por tanto, el interlocutor con la Administración Central, por lo que les rogamos nos trasladen directamente sucesivas convocatorias, que nosotros gestionaremos a nivel territorial. Asimismo, nos ha sorprendido la desconvocatoria a última hora de la noche cuando nuestros representantes ya se habían desplazado", han señalado desde el sector y según recoge Europa Press. Sí que han acudido los sindicatos UGT y CCOO con sus representantes en el campo extremeño y andaluz.

"Desesperada" situación

Los manifestantes han ilustrado su "desesperada" situación con carteles en los que se leía: 'Del campo no se puede vivir pero del agricultor sí', 'La agricultura se va a la sepultura', 'SOS Agricultura', 'Salvemos la apicultura', '-Agricultura +despoblación', 'No a la entrada de productos de terceros países en plena campaña' o 'Estamos perdiendo tanto que perdemos hasta el miedo'. 'Ramader perdut, poble i territori venut) ganadero perdido, pueblo y territorio vendido)', 'Precio de la clementina 3€/KG, labradores 0€/KG. No queremos favores', 'We demand what is ours (Queremos lo que es nuestro') eran otras sus demandas.

No ser más moneda de cambio

Al respecto, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha exigido que se deje de utilizar a los agricultores valencianos como "moneda de cambio" en la UE para conseguir acuerdos beneficiosos pero que para el sector suponen "la ruina". "Esta manifestación va a significar un antes y un después y los políticos de todos los partidos, que tienen que comenzar a atender las necesidades del campo", les ha reclamado.

Del mismo modo, Carles Peris, de la Unió de Llauradors, ha reivindicado que se cambie una legislación que en la actualidad "solo beneficia a las grandes multinacionales" y ha señalado "los más de 400 tractores y 8.000 personas que se manifiestan hoy en València marcará un punto de inflexión" que hará ver que "no puede seguir legislando en contra de los productores". "Si no lo conseguimos en los despachos, conseguiremos justicia para el campo en la calle", ha recalcado.

Del mismo modo, el secretario de organización de la UPA, Ricardo Bayo, ha exigido a los políticos "precios justos" que les permita "vivir con dignidad" de su trabajo. "Ya está bien de palabras vacías y de palmaditas, hace falta leyes que aseguren la supervivencia del sector prohibiendo la venta a pérdidas". Así, explicado que ya no pueden "reconvertir" sus producciones porque están "todas en crisis", lo que demuestra que "los políticos no están haciendo su trabajo".

El presidente Asaja Alicante, Eladio Aniorte, ha señalado que en esta provincia la situación es "catastrófica", como en todas, pero con el agravante de las fuertes tormentas y la DANA que han sufrido y además porque en La Vega Baja "se nos prohíbe el agua y quieren darnos la del mar". Aniorte ha explicado que el problema es que la UE permite la entrada de productos de terceros países con los que es "imposible competir" porque mantienen a los jornaleros "en esclavitud" ni garantizan la seguridad alimentaria.