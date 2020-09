Campo rechaza que los indultos a los presos del procés sean parte de los PGE.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que iniciará el trámite de los indultos de los políticos presos por el juicio al procés como parte de sus obligaciones legales. Campo ha rechazado que la medida sea la parte que 'le toca' para negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado con las formaciones catalanes. Pero, el anuncio y su 'timing' no pasó desapercibido este miércoles. El ministro ha denunciado que "ayer leí muchos insultos hacia mi persona", durante una entrevista a la 'Cadena Ser'.

El titular de Justicia también se ha referido a la modificación del delito de sedición para insistir en la necesidad de adecuarlo a los tiempos: "Necesita proporcionalidad. La realidad ha cambiado y Europa nos ha puesto muchas pegas. La doctrina penal es unánime en que esto hay que modificarlo. Lo dice todo el mundo. Estamos elaborando los primeros borradores. No es fácil, pero no voy a sustraer a nadie. No lo vamos a tener listo a corto plazo". Los planes están en marcha, pero el político ha aclarado que los plazos no estarán condicionados por las elecciones catalanas.

Sobre la cancelación del viaje del Rey a Barcelona, el ministro ha pedido que se cree "normalidad" hacia ciertas cosas pero ha lamentado que el monarca no esté en el acto de entrega de despachos a los jueces: "La decisión se ha tomado analizando todas las variables y la ha tomado quien la ha tenido que tomar. Hay todo un paquete de razonas que han aconsejado esa decisión. Sin duda está bien tomada. Lo que veo es que no podemos sobredimensionar las cuestiones. No hay ruptura de nada".