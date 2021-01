Canarias pide a la UE un acuerdo entre estados para convalidar los test de PCR

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido a la Unión Europea (UE) una convalidación de pruebas entre los estados miembros para que no se cierren las fronteras, así como para que cuando el coronavirus lo permita, se pueda viajar. Este ha sido uno de los temas que Torres ha tratado con el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, con quien ha mantenido este viernes un encuentro. Al respecto, Canarias aprobó una decreto turístico que avalaba la prueba de antígenos y PCR a quienes llegaban a espacios alojativos del archipiélago, y posteriormente el Gobierno de España decidió exigir una PCR, ahora el debate se encuentra sobre la posibilidad de pedir un certificado de vacunación.

Al respecto, dijo que la vacunación "puede ser un pasaporte sanitario pero excluiría a los no vacunados, podría tener también problemas jurídicos", por lo que planteó que a los que no estén vacunados se les pueda pedir la prueba de antígenos junto a los PCR. Por ello, entiende que la UE "se tiene que poner de acuerdo para que no se cierren fronteras y se pueda viajar, cuando se pueda viajar, con una homologación entre los estados miembros de la UE".

Reparto de fondos

Por otro lado, Torres se refirió a los fondos de la Unión Europea (UE) y sobre ello destacó que en el caso de Canarias por ser Región Ultraperiférica (RUP) para el periodo 2021-2027 y con el Reino Unido fuera de Europa, "consigue mejorar la ficha financiera", ya que pasa de "30 a 40 euros por habitante". De todos modos, apuntó que Canarias seguirá defendiendo las "buenas relaciones" con el Reino Unido, con quien tiene una relación comercial "de siglo" y también turística en el presente.

En relación a la última reunión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con las comunidades para tratar el reparto de fondos europeos, Torres admitió que hay debate en todas las comisiones sectoriales y que en este caso "Canarias es quien recibe de los fondos RIAC la cantidad más alta por habitante de todas las comunidades porque a la cantidad que se le asigna, se le suma la de RUP y porque es justo".

Así agradeció al Gobierno de Canarias el que haya realizado un "reparto justo" porque, dijo, si Canarias es la región "más afectada en lo económico sin ninguna duda, debe recibir más" que el resto de comunidades como, recordó, en su momento ocurrió con las que tenían más afección sanitaria, que tuvieron "un reparto mejor" que el archipiélago, por lo que dijo "no" poder aceptar