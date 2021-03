La candidata de Génova gana en Sevilla con la amenaza de demanda de su rival

El XV Congreso Extraordinario del PP de Sevilla ha reelegido a Virginia Pérez como presidenta del PP provincial con un 93% de los votos válidos emitidos de los compromisarios, un marco en el que Pérez se ha marcado el objetivo de "vertebrar al PP en todos los rincones de la provincia" dentro de un proyecto "integrador" y mirando al futuro con "orgullo, entusiasmo y alegría". Eso sí, esta mano tendida choca contra la realidad de cómo se ha desarrollado el cónclave, ya que no han acudido al mismo los miembros de la candidatura del alcalde de Carmona, Juan Ávila, que prepara una demanda al entender que han existido irregularidades en el proceso.

Así y todo, Pérez ha destacado el "excelente trabajo" del comité organizador del congreso, presidido por la portavoz del PP en Diputación y alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, que considera que "ha respetado escrupulosamente la legalidad". El congreso se ha cerrado este sábado en el Hotel Los Lebreros con la presencia del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la secretaria general del PP andaluz, Loles López, después de que ambas direcciones hayan intentado cerrar una lista de integración entre ambas candidaturas, que finalmente no ha salido adelante.

Se da la circunstancia de que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, no ha estado presente en el evento, como sí lo hizo en los celebrados hasta ahora, Málaga y Córdoba, mientras que en la jornada del viernes también se planteaba una posible presencia de Pablo Casado. A todo esto, el número dos de Génova ha subrayado el proceso "impecable" con el que se ha desarrollado el congreso y ha pedido que el lema de la recién reelegida "trabajo, unidad y constancia", subrayando que "todos tienen que estar en este equipo hayan estado donde hayan estado antes".

"Os volcáis para que el PP crezca. Pido que me nombréis hijo adoptivo del PP de Sevilla porque me vais tener mucho por aquí a partir de ahora", ha dicho Egea, quien ha señalado que "puede haber dos listas, pero un solo espíritu en el PP". "Sé que has de hablar con todos y solo hay ahora una lista, un equipo y una presidenta y todos tienen que estar en tu equipo hayan estado donde hayan estado antes. A quien llegue no se ha de preguntar dónde ha testado sino cuándo va a volver. Virgina, estoy seguro de que convencerás al siete por ciento que se te resiste para llegar al cien por cien de los apoyos", ha dicho a Pérez, dejando claro que ahora se inicia "una nueva etapa y los nombres del equipo de Pérez aúna el saber hacer más la fuerza de los más jóvenes".

En este marco, Pérez ha pronunciado posteriormente una lista de agradecimientos, en los que ha mencionado a su familia y compañeros, y ha dado "1.129 gracias a todos los militantes que cogieron la papeleta de Virginia Pérez y también a los que optaron por mi amigo Juan Ávila". Afirma que el PP "se ha forjado en momentos muy difíciles pero nunca sobre la derrota de nadie y, si alguien ha intentado actuar de otra manera, el resultado es el error y el fracaso". "Nada que merezca la pena se puede construir contando derrotados, sino amigos y aliados, sumando. Mis adversarios nunca están en el PP, donde no tengo rivales sino compañeros y amigos", ha asegurado.

La presidenta sevillana aboga por "crecer como provincia y como partido y ser determinantes", trabajando tanto por el líder nacional, Pablo Casado, como por el andaluz, Juanma Moreno, "del que nos sentimos tremendamente orgullosos". Por ello, ha convocado a los populares a "un pacto por y para Sevilla, para que se escuche la voz en toda la provincia de un proyecto integrador que dé respuesta a los problemas de los ciudadanos, un proyecto reformista y que tienen en la libertad y las personas su razón de ser".

Según Pérez, "hoy se está empezando a conformar el futuro, más unidos, más partido, con más gobiernos que nos esperan". "Os convoco a un compromiso de partido con la sociedad porque lo que nos une es ser útiles a la sociedad y contribuir al bienestar de todos. Los sevillanos quieren gobiernos valientes para reparar gestiones cobardes y, cada vez que los ciudadanos ha conocido el proyecto del PP, ha recibido más apoyo", sentencia, pidiendo a los portavoces del PP estar "en las calles, ejerciendo de alcaldes".

Para llevar a cabo este proyecto, la presidenta popular ha presentado a los 22 vocales del Comité Ejecutivo Provincial, un equipo que se indica que será completado más adelante con el objetivo de recoger "todas las sensibilidades" del partido. Entre los vocales se encuentran, Juan de la Rosa Bonsón, María Eugenia Moreno Oropesa, Isabel Díaz Cutiño, Luis Paniagua López, Lola Vallejo Torcelly, Magdalena Montaño Rodríguez, Juan Jiménez Jiménez, José Luis García Martín, María del Carmen Espadas Rey, Pedro Gonzalez-Rodriguez Albariño, José Veira Villatoro, Isabel Fernández de Liencres, Domingo Delgado Pino, Juan Pablo Jaime Salvador, José Luis Sanz Ruiz, Ignacio Flores Berenguer, Andrés Parrado Parra, Juan Bueno Navarro, María Helena Romero Espinosa, Eloy Tarno Blanco, María José Rodríguez Gavira y Adolfo López Carrión.