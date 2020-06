Cani Fernández recala en la CNMC de la mano de Calviño... y a pesar de Moncloa

La llegada a Cani Fernández a Moncloa el pasado mes de febrero, como asesora experta en Derecho de la Competencia después de una vida dedicada a defender a las grandes empresas en Bruselas, sorprendió a propios y extraños. Ahora, cuando cuatro meses después se le propone para presidir la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), la pregunta que todos se hacen en el ámbito público y el privado es si ya estaba predestinada para ese puesto o ha sido una cuestión sobrevenida. Una cosa está clara, la exsocia de Cuatrecasas llega a la CNMC de la mano de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, gran conocedora de su trabajo en Bruselas donde ambas coincidieron, tanto en el ámbito jurídico como en el del lobby.

Pero no llegó a Moncloa para esto. Por eso, más que una abogada de sobrada experiencia y conocimiento, todos apuntan que quien va a llevar las riendas de la CNMC es una "asesora de Iván Redondo", algo que por más injusto que pueda ser, se ve así porque no llegó a Moncloa para recalar en el órgano regulador de la Competencia. Fuentes gubernamentales aseguran que se le fichó como experta en ese área y conocedora de hacia donde van las cosas en temas como la energía y su desarrollo renovable, los negocios nacidos al albur de las nuevas tecnologías, las grandes plataformas de internet o las telecomunicaciones en general, todo ello inundado de operaciones empresariales, estrategias de precios, relaciones entre países, etc... "Cuando vino a Moncloa no sabíamos que acabaría en la CNMC, no estaba, ni mucho menos, claro", aseguran. No se contaba entonces con la mano salvadora de Nadia Calviño para colocar al frente de una de las instituciones más complejas y conflictivas de la economía española el talento de la exabogada de Cuatrecasas.

Si la Comisión de Economía da el visto bueno al nombramiento, Cani Fernández volverá a verse las caras con los grandes abogados con los que ha compartido mesas de negociación en todos los sectores clave de la economía europea de las últimas tres décadas, pero esta vez con un prisma muy diferente, el de la defensa de la competencia como un valor público y mercantil a defender, no como el interés de un cliente. "En el mundo anglosajón es algo muy común, nadie se espanta -asegura un abogado de alto nivel en España-, pero aquí es distinto porque siempre vemos la mano de la política detrás de todo. Cani es una buena profesional y si hay algún conflicto con su actividad anterior en alguna empresa o sector, va a ser la primera en decirlo".

Es cierto que si nos basamos en el principio básico de capacidad y mérito a la hora de evaluar a quienes deben estar en un cargo público, pocos profesionales en materia de Derecho de la Competencia tienen el curriculum de Cani Fernández. “Es un gran fichaje para la CNMC… Ójala el Gobierno hiciera más como este”, reconocía este lunes uno abogado mercantil que ha trabajado en muchas ocasiones codo con codo con ella.

Una vida complicada entre Bruselas y Madrid

Cani llegó con 26 años al complicado mundo de los grandes despachos a pelear en los pleitos de las grandes empresas y con una máxima que quienes le conocen saben que lleva a rajatabla: todo se puede hacer a nivel profesional y ser mujer no debe ser nunca un impedimento para ello. Fue la primera socia de Cuatrecasas, dirigió su oficina en Bruselas durante muchos años y, tras pasar por el Tribunal de Justicia de la UE, volvió al despacho para dirigir el equipo de Competencia durante 15 años más. Salió del bufete hace apenas un año tras intentar ser su consejera delegada y, tal y como reconocen desde dentro, “ha sido una de las mayores pérdidas de talento que hemos sufrido”.

El directorio Chambers, que es el oráculo para los abogados de los negocios, le ha tenido siempre como una de las mayores expertas de Europa en su área de práctica. A pesar de esa trayectoria, fuentes cercanas a su salida de Moncloa camino de la CNMC advierten que, "como a todos los que tienen una actividad tan amplia en el mundo de las empresas, le perseguirán cosas de su pasado profesional, pero lo que importa es que tiene el mejor perfil técnico posible y siempre ha sido independiente en su trabajo”.

Es fácil argumentar ahora que habrá temas, sobre todo los más recientes, de su ejercicio como abogada que compliquen su participación en algunas cuestiones duras que tengan que pasar por la CNMC sobre empresas o sectores estratégicos, pero “criticar ahora por eso a una persona de su nivel es un argumento tan pobre que no merece la pena tenerlo en cuenta”, señala un profesional que siempre ha sido uno de sus grandes rivales en el mundo real y duro de los servicios jurídicos de las empresas, y no por ello deja de reconocer su valía.

Cani Fernández se declara feminista siempre que eso suponga defender el talento de las mujeres en un mundo demasiado dominado por el machismo, pero no hace de ello una bandera para salir a la calle si no es estrictamente necesario. Se quedó viuda muy jóven y ha sacado adelante a sus dos hijos en un entorno profesional europeo en el que las mujeres no lo tienen nada fácil. Ahora será el Congreso quien tenga que darle el visto bueno, con el respaldo de su 'amiga' Nadia Calviño por delante. “Si habla en la Comisión con la fuerza con la que defiende las cosas, no va a tener ningún problema para convencer a casi todos”, dice uno de sus excolaboradores.