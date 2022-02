El caos político sellada la 'reforma Díaz' aboca a Sánchez a cambiar de estrategia

Nuevo hachazo a la imagen de la política nacional, o si lo prefieren: nuevo caos en el Congreso de los diputados. Ni los guionistas más intrépidos de Netflix se atreverían a recrear una historia tan absurda como la vivida esta semana en la Carrera de San Jerónimo. Lo malo, es que ese es el reflejo palpable de una vida política que podemos definir, sin riesgo a exagerar, como frustrante y poco edificante (a veces incluso loca), dados los continuos enfrentamientos verbales que se viven en las sesiones parlamentarias. Lo ocurrido durante la votación de la reforma laboral debería servir para entonar un 'mea culpa' general y sincero por parte de sus señorías, si estas señorías tuvieran un mínimo de nobleza y sensatez, pero hoy por hoy, eso parece estar algo lejos.

Más allá de la trifulca política, que tendrá su recorrido judicial según lo anunciado por el PP, lo cierto es que la reforma laboral del Gobierno es un hecho consumado y no será fácil que se rectifique. Todo ello, gracias al desplante de dos diputados de UPN que votaron en contra de las directrices de su partido, y de un diputado popular, Alberto Casero, que debía votar que no, pero se confundió. Sin duda, Pedro Sánchez y Pablo Casado se han visto retratados de manera muy especial en esta importante reforma y, paradójicamente, en su aprobación final que tuvo el desenlace "chapucero" conocido por todos.

El presidente del Gobierno, en su línea más triunfalista que realista, se lanzó a aprobar una ley de reforma laboral -la más importante tras los Presupuestos Generales-, sin tener bien controlados los apoyos para su necesario 'sí', como se ha podido ver, y sin garantizarse una vía de escape más segura y fiable. En vez de tanta demagogia falsa de "vamos a derogar la ley del PP", tenía la obligación moral de plantear un diálogo social y un diálogo político en paralelo intentando convencer, dado que la reforma era prudente y sensata, y estaba bendecida por la patronal y los sindicatos, a la mayoría de los partidos de la oposición, incluido el PP.

Además, Casado debía haberla apoyado en un movimiento más estratégico que el aplicado hasta la fecha, de cerrarse en banda con el "no es no" como única excusa. Sin olvidar ni despreciar que lo que tenía entre manos era una reforma 'light' que actualiza la versión del PP de 2012, sin cargársela, y evitando de paso la propaganda que anunciaba un cambio real y drástico, cuando no lo ha sido. Ni uno ni otro político han estado a la altura de las circunstancias, y de ahí que la votación del jueves acabara siendo un verdadero guirigay con más heridas que virtudes, con más incógnitas que aciertos.

El presidente del Gobierno aparece descolocado ante una realidad que se ha visto algo frustrada en expectativas, y desprotegida por sus propios socios

Otra gran damnificada de la sesión, fue la vicepresidenta, Yolanda Díaz, a la que todos desplumaron como si fuera gallina para el caldo. La ministra de Trabajo no sabe todavía con quien se está jugando el dinero y el futuro. Quiso avalar la reforma laboral, incluso aceptando que la llamaran 'Reforma Díaz', y acabo siendo el 'fiasco Díaz', y montando un 'show' previo en Barcelona mientras suplicaba a todo el mundo, incluido Pere Aragonès, que votaran "su" reforma y que no jugaran con las cosas de comer. Pero ni ERC ni PNV ni Bildu estaban dispuestos a prestar ayuda en un tema que no les convencía ni les concernía y ante el que querían marcar músculo social distanciándose de una "reformita" poco clara y muy descafeinada, y de paso dando un toque de atención al Gobierno. En ese distanciamiento había otra advertencia especial para Yolanda Díaz por su excesivo protagonismo político que podía beneficiarla demasiado en su ascenso como líder de UP, algo que ahora ya ha quedado mucho más reducido o cuestionado dado su traspiés público.

El problema que se avecina ahora para el Gobierno de coalición no es sólo el de Yolanda Díaz, también resurge la imagen borrosa y algo frustrada de un Pedro Sánchez que no ha sabido aprobar su ley laboral -lo ha hecho por un error del PP-, a pesar de tenerla "en teoría" respaldada. El presidente del Gobierno aparece descolocado ante una realidad que se ha visto algo frustrada en expectativas, y desprotegida por sus propios socios -ERC, PNV y Bildu-, que no han acudido a la llamada de su 'partner' y han dejado que fuera Ciudadanos con otros grupos menores los que salieran a defender los 'problemas' del Ejecutivo.

Sin embargo, y según propias palabras de ERC, Bildu y PNV, no significa que estos partidos vayan a abandonar al Gobierno, todo lo contrario: "Hoy no se acaba el mundo, y mañana tendremos que seguir hablando porque somos muy conscientes de la alternativa", dijo Gabriel Rufián, dejando claro que prefieren apoyar a los socialistas que a otros posibles grupos como PP o Vox. ¿Pero hasta cuándo podrá contar Sánchez con unos socios tan volubles, tan cambiantes, que tienen dominado a un Gobierno que no les controla pero les necesita? La clave no es fácil de resolver, aunque hoy por hoy, no parece correr peligro el Gobierno, habrá que ver las muchas o pocas ganas de renovar acuerdos que tienen todos, aunque también comprobar cómo cambian estos nuevos acercamientos y cómo se actualiza la mesa de negociación en Cataluña. Sin olvidar, que a Pedro Sánchez siempre le ha gustado practicar la estrategia del perro loco.

De todos modos, el futuro se presenta volátil y muy incierto, nadie puede garantizar que no haya cambios, y menos cuando los socios tampoco son muy de fiar. El presidente del Gobierno sabe que no tiene una alternativa viable, que no puede apoyarse en otros grupos políticos, que no hay una "mayoría de la reforma electoral" porque se ha visto que es una falacia, y que sólo cuenta con la llamada "mayoría de investidura", la misma de siempre, y con ella deberá apechugar hasta el final. Y esa es la otra clave, ¿cuándo llegará el final? Hasta noviembre de 2023 no toca, además el turno español de gobierno de la UE es en junio, un plato muy goloso para que Sánchez no lo quiera aprovechar.

Tampoco hay que descartar, dadas las circunstancias de estas últimas horas, la posibilidad -difícil pero no imposible- de que el presidente quiera hacerse un "portugués", es decir, una carambola electoral que permita que sean sus socios los que rompan el pacto, haciéndose él la víctima y convocando a las urnas con la suerte de que los ciudadanos culpen a los socios del estropicio y le den la confianza a Sánchez, como le ha sucedido a António Costa en Portugal. La clave es encontrar la coartada perfecta que justifique la convocatoria, como le sucedió en Madrid a Isabel Díaz Ayuso, cuando los socialistas de Murcia le dieron la excusa para anticipar sus elecciones. Veremos la paciencia que tiene Sánchez con sus socios, o las ganas de hacerse la víctima para forzar urnas si el caos político pinta muy mal.