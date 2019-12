Carcedo espera que se apruebe la ley de eutanasia durante la próxima legislatura

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha defendido la urgencia de regular por ley la eutanasia, cuya tramitación quedó interrumpida por la disolución del Parlamento, y ha deseado ante un foro de profesionales médicos que en la próxima legislatura sea por fin aprobada.

Carcedo ha intervenido este miércoles en el Debate sobre Eutanasia celebrado en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, en el que se ha presentado una encuesta realizada en los Colegios de Madrid, Vizcaya, Tarragona y Las Palmas que muestra que siete de cada diez médicos creen que debería regularse por ley.

Para la ministra en funciones de Sanidad, "no se trata solo de legalizar la eutanasia, sino que es un derecho que debe quedar incluido como una prestación más del Sistema Nacional de Salud". "Es necesario despenalizar la ayuda para morir y preservar que la decisión sea autónoma por la situación de padecimiento", reconociendo el derecho de los pacientes a poner fin a un sufrimiento incompatible con su dignidad, ha aseverado la ministra.

Para ello, ha destacado Carcedo, "es imprescindible el compromiso y el apoyo de los profesionales del Sistema Nacional de Salud" a esta ley que regulará "la salvaguarda de la objeción de conciencia". "Como Gobierno y como sociedad tenemos el deber ético de satisfacer esa necesidad y esa demanda", ha insistido.

Según la encuesta, realizada al 24 por ciento de los colegiados en España, siete de cada diez médicos creen que la eutanasia debería regularse por ley.

En Madrid, un 69,26% apoya la regulación de la eutanasia, un porcentaje que aumenta si se suma el 17,14% de médicos que están a favor, pero no con toda seguridad, mientras que un 6%, dice que "no, con toda seguridad".

Mientras, en Vizcaya el 67% está a favor de regularla, el 19% también pero no con total seguridad y, el 6% se muestra en contra; en Tarragona, el 76% contesta afirmativamente a la regulación -el dato más alto-, y el 15% también pero no está del todo seguro, y el mismo porcentaje que en los dos anteriores colegios -el 6%- dice que no debería regularse por ley.

En Las Palmas, el 68% dice que sí, el 13% sí pero con alguna duda y el 8% no quiere que se regule.

Sin embargo, a pesar de que la opinión mayoritaria de los médicos de los cuatro colegios es que se apruebe una ley, una buena parte también solicitaría la objeción de conciencia. En Madrid dicen que sí solicitarían la objeción con total seguridad el 25%, en Vizcaya un 19%, en Tarragona un 15% y en Las Palmas el 21% .