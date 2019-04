Calvo celebra la victoria del PSOE con una camiseta feminista de Mango de 18 euros

El PSOE ganó este domingo las elecciones generales con una gran holgura, una victoria esperada pero que no dejó de sorprender por la contundencia con la que se impuso. Para el partido, esto supone un refuerzo a las políticas que ha llevado a cabo en los nueve meses que ha estado en el gobierno, las cuales han tenido un marcado tinte feminista. De hecho, así se ha definido siempre este Ejecutivo y sus miembros, y ayer la todavía vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, lo dejó muy claro a través de su ropa.

Para celebrar la victoria del PSOE, Calvo lució un 'outfit' en clave femenina con el que quiso mandar un mensaje muy claro a la sociedad y a todos los que han atacado el feminismo durante esta campaña. En su camiseta, la vicepresidenta resumía su ideología ya que llevaba impreso un mensaje en el que se podía leer, 'Yes I'm a feminist'. Pero no se trata de una prenda que se hiciera especialmente para la jornada de ayer. De hecho, cualquiera de nosotros puede tener la misma un módico precio.

Porque se trata de una camiseta de Mango que está actualmente a la venta por un precio de 17,99 euros. Con las letras en rojo sobre el fondo blanco y las mangas anchas, la prenda se convirtió anoche en la protagonista de la victoria electoral del PSOE sin pretenderlo. Actualmente está agotada en la página web de la firma catalana, pero es posible apuntarse a la lista de espera para comprarla cuando la repongan.

Aunque la modelo de Mango lleva la camiseta con un traje rojo, a juego con las letras, Carmen Calvo prefirió combinarla con un traje rosa, que es precisamente el 'mix' de colores de la temporada. Y en este caso se trata también de un traje 'low cost', pues pertenece a Zara, y también es uno de los éxitos de ventas del momento.

El traje, de cuadros vichy en rosa y blanco, está formado por una blazer de 39,95 euros que está agotadísima en la web de la marca del grupo Inditex, y un pantalón de 25,95 euros con el que ocurre lo mismo. Al igual que sucede con la camiseta de Mango, las interesadas se pueden apuntar a la lista de espera para hacerse con las prendas cuando regresen.

Así, la vicepresidenta lució como una auténtica 'it girl' en la celebración del PSOE, con algunas de las prendas que más se están viendo en estos días en las redes sociales lucidas por las influencers que marcan tendencia. ¿Las seguirá Carmen Calvo? No lo sabemos, pero podemos asegurar que está muy al tanto de qué se lleva y no duda en adaptarlo a su estilo.