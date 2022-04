Darias aclara que la empresa evaluará el puesto de trabajo para pedir mascarillas 

Este miércoles entra en vigor la eliminación de mascarillas en interiores. La medida recogida por el BOE recomienda el uso de esta siempre que no se mantenga la distancia de seguridad y deja a las empresas la decisión de mantener su obligatoriedad o no. Esta decisión ha sido aclarada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias quien ha dicho que las empresas no evaluarán la necesidad de usar o no mascarilla por la evolución de la pandemia sino por las características del puesto de trabajo como que cuente con la ventilación adecuada o se garantice la distancia.

Carlonia Darias en una entrevista en Onda Cero tras publicarse el real decreto por el que las mascarillas dejan de ser obligatorias en casi todos los espacios interiores, ha subrayado que no se puede decir en qué empresas seguirá siendo obligatoria la mascarilla y en cuáles no porque "dependerá del puesto y el entorno en el que está" y serán los servicios de prevención los que hagan esa evaluación. Y habrá que hacerles caso", ha añadido, porque "los servicios de prevención tendrán las razones fundadas ya que habrán hecho la evaluación correspondiente".

Darias también se ha referido a la inminente actualización de la guía, que ya será la número veinte, que recogerá esas recomendaciones para que los servicios de prevención hagan la evaluación y determinen el riesgo. Sobre una cuarta dosis de la vacuna anticovid, Darias ha informado de que la ponencia de vacunas se reúne esta semana y el siguiente estudio de valoración será a los mayores de 80 años y ha recordado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya establecía la posibilidad de administrar otra dosis de refuerzo a este grupo de población

Tras 700 días desde que el Gobierno anunció la obligatoriedad de portar mascarillas en los interiores, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica la norma del 20 de mayo de 2020 por la que los ciudadanos tuvieron que empezar a usar, a partir del día siguiente, el cubrebocas en todos los espacios públicos además de en los transportes, en los que ya era obligatorio desde el día 4 de ese mes.

En este real decreto se establecen los ámbitos donde la mascarilla continuará siendo obligatoria. Así, las personas de seis años en adelante todavía quedan obligadas al uso de mascarillas en varios supuestos que se detallan a continuación. Los usuarios de los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros deberán continuar llevando mascarillas. Asimismo, seguirán siendo obligatorias en los espacios cerrados de buques y embarcaciones en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes, cuando sean compartidos por núcleos de convivientes.

En los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes tendrán que llevar mascarilla cuando estén en zonas compartidas. También los centros, servicios y establecimientos sanitarios, según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, serán lugares en los que las personas trabajadoras, los visitantes y los pacientes, con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan en su habitación, tendrán que seguir llevando mascarilla.

Aun así, las autoridades sanitarias recomiendan a las personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por coronavirus que se mantenga el uso de mascarilla en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros. Por ello, se aconseja un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, así como en los eventos multitudinarios.