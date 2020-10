Casado se lanza contra Abascal: "Usted no está capacitado para ser presidente"

Pablo Casado ha resuelto la duda. El PP votará 'no' a la moción de censura de Vox, tras las especulaciones de los últimos días sobre si finalmente se abstendría. Y para aclararlo, el jefe de los 'populares' no ha podido ser más claro. Casado ha realizado un discurso durísimo contra Santiago Abascal, al que ha acusado de "intentar suplantar al PP". Una afirmación que ha formado parte de una retahíla de reproches lanzados por el líder de la oposición. Y que ha tenido como colofón su afirmación de que Abascal "no está capacitado para ser presidente".

"Mientras nosotros pedimos un pacto legal sanitario, su única aportación ha sido Vistalegre y un autobús descapotable. Mucho ruido y pocos nueces", ha dicho Casado sobre Vox, al que ha acusado de "arrastrar los pies" tras no encontrar un candidato alternativo a la moción. "Ya sabe que la moción es constructiva, y lo que se vota es si usted está capacitado para dirigir la cuarta economía del euro. La respuesta ya era evidente y ha quedado más claro: no", ha espetado el presidente del PP a su rival de la extrema derecha, en una de las frases más duras de todo su discurso. Además, se ha sumado a la acusación contra Abascal de venir poco al Congreso, como ya hicieron otras fuerzas antes. "Usted solo viene aquí una vez más cuando tiene pregunta, como en esta justa medieval", ha señalado.

Casado también ha querido desmarcarse de manera clara de algunas de las valoraciones de Abascal, como la de que el Gobierno de coalición "es el peor en 80 años", al incluir así la etapa del franquismo. "El de Sánchez es el peor Gobierno de los últimos 40 años, sí, 40", ha destacado el 'popular', excluyendo así la dictadura. "Usted le regaló a Sánchez la fragmentación electoral porque le quería a él de presidente y no a mí. Viene a fortalecer el bloque de investidura justo cuanto más débil estaba", ha incidido, continuando con un tono muy severo contra el candidato a la presidencia en la moción.

"Le ha salido el tiro por la culata"

"Votaremos no porque decimos no a la ruptura que usted busca, no a la polarización que usted necesita, como Sánchez. No a esa España a garrotazos, en blanco y negro, de trincheras, ira y miedo. No a ese engendro antiespañol, que también patrocinan ustedes. Esa antipolítica cainita de izquierda o de derecha destinada a hacer que los españoles se odien y se teman. Decimos no a su moción porque decimos no a Sánchez y a sus socios, los visibles y el que está en la sombra, que es usted", ha expuesto Casado para remarcar el 'no' de su grupo a la moción que lidera Abascal. Al que ha reprendido por presentar este proceso "contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años. Pero le ha salido el tiro por la culata".

"Señor Abascal, usted no da ninguna batalla por las ideas. Solo quiere arrastrar a los españoles. Actúa y vive para eso, para enfrentar a la sociedad. Su consenso progre de verdad consiste en que Sánchez siga en la Moncloa con su aportación, es parte del mismo virus", ha continuado Casado, que ha defendido que su partido también practica una "política sin complejos, pero con cabeza". Un distanciamiento de los postulados de Vox que el líder del PP ha querido dejar muy claro, incluso con alusiones personales al candidato a la presidencia. Como la de que "tenía cargo público desde el colegio" y a que ha supuesto "una profunda decepción personal".

"Usted nunca ha medido sus palabras a la hora de hablar del PP. Ahora, me toca a mí decirle alguna cosa. Señor Abascal, no es que no nos atrevamos. No es que nos rindamos o seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted", ha insistido antes de anunciarle que continuará "aguantando sus insultos". "Lo hacemos como aguantamos el terrorismo, los escraches o el cordón sanitario", ha apuntado. "Ya sabemos que no le gustamos. Usted a nosotros tampoco. Su deriva ya es irreversible, y no le va a llevar donde usted espera", ha estimado.

Casado no se ha detenido ahí contra Abascal. También le ha recordado que no tiene los apoyos suficientes para ser presidente, a diferencia de la que llevó a Pedro Sánchez al poder. "La diferencia es que ellos tenían una mayoría alternativa, y ustedes no. Por eso no la hemos presentado nosotros. Sánchez saldrá a hombros de los diputados de Vox. Vaya bajonazo Abascal. Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de mono sabio de Pablo Iglesias", ha asegurado. "Hasta aquí hemos llegado", ha zanjado.