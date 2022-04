Casado dice adiós a la política: dejará el escaño y no ocupará ningún otro cargo

Pablo Casado deja la política. El todavía presidente del PP ha anunciado este viernes en su discurso de despedida en el Congreso de Sevilla que dejará su escaño en el Congreso de los Diputados y que abandonará "cualquier responsabilidad del partido". Así lo ha dicho durante su intervención en esta cita de Sevilla, en la que ha desvelado que así se lo ha trasladado al próximo líder del partido, Alberto Nuñez Feijóo, pese a que el dirigente gallego le había ofrecido trabajar con él. El todavía presidente del PP Pablo Casado ha reivindicado su legado durante su mandato construyendo una "alternativa fiable y creíble" y ha asegurado que ahora deja a Feijóo un Partido Popular "a las puertas de la Moncloa".

"Me reafirmo en que todo ha merecido la pena y cualquier cicatriz es la huella del esfuerzo que conlleva trabajar para los españoles", ha proclamado Casado en su intervención ante el XX Congreso Extraordinario del PP que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes). Casado ha afirmado que en política "es importante rendir cuentas". "Llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático, poniendo mi mandato a vuestra disposición", ha dicho ante los más de 3.000 compromisarios que asisten al cónclave. Casado ha aprovechado para anunciar que no ocupará ningún cargo orgánico en el partido y que también entregará su acta de diputado, abandonando el Congreso de los Diputados.

En su discurso, ha recordado que tomó las riendas del PP en julio de 2018 cuando acaban de sufrir una moción de censura "dolorosa" que les desalojó del Gobierno y el partido era tercera fuerza política en las encuestas. En apenas tres años, ha proseguido, han logrado ser la primera fuerza, "dejándola ya a las puertas del Palacio de la Moncloa después de una larga travesía en el desierto". También ha defendido su gestión interna al frente del PP porque en todo momento ha intentado "dar a cada uno su sitio" porque "todos eran necesarios", desde las personas de Nuevas Generaciones hasta "los que peinan canas y siguen teniendo mucho que aportar". También ha presumido de los candidatos que ha propuesto, "una generación nueva de líderes para devolver la esperanza".

El liderazgo de Casado termina como nació, en medio de una crisis interna. Su adiós culmina a una trayectoria ligada al partido, cuyo mando asumió en julio de 2018, cuando la marcha de Rajoy dividió a la formación y compitieron en primarias sus dos pesos pesados, María Dolores de Cospedal y Soraya Saénz de Santamaría. Descartada Cospedal por los afiliados, y victoriosa Sáenz de Santamaría en la primera fase, Casado ganó en segunda vuelta -la de los compromisarios- gracias al respaldo de la exsecretaria general del PP. En estos casi cuatro años ha dirigido el PP y la oposición en medio de una actualidad en permanente aceleración y acumulación de episodios históricos.

Uno de sus discursos más celebrados fue el pronunciado en la moción de censura presentada por Vox, cuando Casado rompió con Santiago Abascal, antes su amigo y al que acusó incluso de disparar contra el partido que le había "dado trabajo durante 15 años". Es también la intervención en la que sus adversarios, y también voces de su partido, marcan el principio de su fin, por chocar contra sus propios exvotantes. A Casado se le han reprochado además sus virajes, de la derecha más liberal y conservadora asociada a su mentor, José María Aznar, , a abrirse después al centro, o de llamar "felón" a Pedro Sánchez a proponerle pactos de estado. Cayetana Álvarez de Toledo, cesada como portavoz en el Congreso, le tildó de "veleta" y "bienqueda" con "miedo".

Se afilió al Partido Popular en 2004 y ascendió junto a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que también le ha dado en su final la espalda. En la órbita del aguirrismo, fue diputado en la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2009, hasta que pasó a dirigir el gabinete del expresidente Aznar, que llegó a hablar de él como su sucesor cuando no había ningún proceso para sustituir a Rajoy. Dirigió además Nuevas Generaciones (2005-2013) y en 2015, dio el salto a la cúpula del PP, primero como portavoz de la campaña de las municipales y autonómicas de mayo de 2015 y luego, cuando Rajoy decidió renovar la dirección tras los malos resultados obtenidos, como vicesecretario de Comunicación.