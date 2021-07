Casado asiste a las protestas en Madrid y reitera que Cuba es una "dictadura"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha publicado este domingo un mensaje en su cuenta de Twitter en el que vuelve a recalcar que Cuba "claro que es una dictadura" y lo acompaña con varias imágenes de su presencia en la manifestación celebrada en Madrid en apoyo a las protestas en la isla.

Casado ha dado, además, su apoyo a la plataforma "S.O.S Cuba" y al cantante Yotuel Romero, convocantes de la marcha, "para pedir democracia y libertad para el pueblo cubano" y ha cerrado su publicación con la etiqueta "#PatriayVida".

Al grito de "si Cuba está en la calle, nosotros también", cientos de manifestantes, muchos de ellos cubanos, han salido este domingo a las calles de Madrid para reclamar "libertad y democracia" en Cuba, en apoyo a las últimas protestas sociales en este país.

Esa fue una de las consignas más coreadas, entre banderas de Cuba y de España, en su recorrido por el centro de la ciudad con carteles y pancartas en los que se leía "No nos callarán", "62 años de dictadura y no te enteras", "Cuba libre", "Stop represión", "Más salud, más comida, más libertad", "Democracia en Cuba, ya", "En Cuba, 12.000 presos políticos" o "Díaz-Canel, no te quieren".