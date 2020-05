Casado rechaza la prórroga de un mes: hay "alternativa a la excepcionalidad"

El Partido Popular rechaza la quinta prórroga del estado de alarma de "alrededor de un mes" que ha planteado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado, y los presidentes autonómicos del partido coinciden en su negativa a la propuesta porque, según señalan, va "en contra de su propio compromiso y del reconocimiento de su Gobierno de que hay una alternativa a la excepcionalidad", según han informado fuentes de la dirección nacional del PP.

Casado ha mantenido una reunión por videoconferencia con los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular: Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Juan Manuel Moreno (Andalucía), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Fernando López Miras (Región de Murcia); y Juan Vivas, de la ciudad autónoma de Ceuta.

De esta forma, el PP en su conjunto se opone al anuncio que ha realizado Sánchez en en Palacio de la Moncloa de pedir una prórroga por un periodo de un mes. "Esperemos que sea el último estado de alarma", ha indicado, para añadir que éste es el "único" camino posible en esta fase de desescalada.

Según el líder de los 'populares', se puede proteger la salud y el empleo con la legislación en vigor, "sin abusar más de la excepcionalidad constitucional". Además, sostienen que la nueva prórroga va "en contra de su propio compromiso y del reconocimiento de su Gobierno de que hay una alternativa a la excepcionalidad constitucional en la legislación en vigor para mantener las medidas de protección de la salud de todos con transparencia y rigor".

El PP se ha referido así a las declaraciones que realizó el pasado miércoles en el Senado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mostrando la disposición del Gobierno a reformar la ley para hacer frente a posibles rebrotes sin recurrir a la alarma.

Los 'barones' apoyan el "Plan B" de Casado

Como alternativa para mantener las medidas de protección de la salud "con transparencia y rigor" apoyan "el plan B, Activemos España", para la desescalada jurídica, económica y sanitaria frente a la crisis de la covid-19 presentado el pasado martes por el PP. Según el partido, se trata de un "plan alternativo" al del Gobierno y consiste en "un programa para proteger la salud de los españoles y también para evitar la destrucción económica con medidas de ayuda a trabajadores, pymes y autónomos".

El plan del PP incluye proteger a la población vulnerable de mayores y enfermos, aislando a los contagiados y sus contactos con test masivos y aplicaciones informáticas, y activando al resto con mascarillas obligatorias, han resumido las mismas fuentes.

En la misma línea, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado en una entrevista con Europa Press que su partido ya ha trasladado al Ejecutivo "en público y en privado" que hay mecanismos legales para limitar la movilidad sin tener que volver a la medida de excepción.

Tras confirmar que el PP votará "no" a la quinta prórroga del estado de alarma, García Egea ha ofrecido a Sánchez atender al plan B que ha presentado Casado que permite "mantener las mismas restricciones" sin tener que seguir con la medida constitucional de excepción.

En cuanto a si le preocupa que ese voto negativo a la prórroga pueda pasar factura al PP más adelante si hay rebrote, ha dejado claro que en ese caso "no será por el voto del PP, será fundamentalmente porque no se están haciendo test". "Y también será porque Pedro Sánchez ha preferido hacer antes la encuestas del CIS que el estudio de seroprevalencia en toda España", ha manifestado. Además, el 'número dos' del PP ha criticado la actuación en las fases de la desescalada que está desarrollando el Ejecutivo, quien, a su juicio, "debería de mirar otras cosas que no fueran el color político a la hora de actuar en los territorios".

"Creo que mucha gente en España tiene la sensación, y el Gobierno debe explicar si es así, de que se ha negociado con la salud de los españoles para mantener la poca salud que le queda al Gobierno", ha dicho a Europa Press García Egea.