Casado nombra a Álvarez de Toledo y a Maroto como portavoces de su partido

Pablo Casado apuesta por Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto para que se encarguen de las portavocías en el Congreso y en el Senado. Casado ha reunido a la Junta Directiva Nacional de su partido para analizar el nuevo escenario abierto tras la investidura fallida del presidente en funciones Pedro Sánchez. El líder del partido ha anunciado estos nombramientos tras mantener una junta con los 'barones', los diputados y senadores de la formación.

La intención de Casado es incluir a más personas de su confianza que hace un año, cuando apostó por diseñar una Ejecutiva de integración tras las primarias con afines tanto de Soraya Sáenz de Santamaría como de María Dolores de Cospedal.

Además de estos dos nombramientos, el PP nombra a Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra, como nueva número tres del partido y por Dolors Montserrat como portavoz en el Parlamento Europeo.

La diputada por Barcelona y ahora portavoz en el Congreso ha asegurado este martes que comienza una "nueva etapa" en el partido ante los cambios en el seno del PP. Además, antes de entrar a la junta, ha señalado que ser portavoz del partido es "un honor y una gran responsabilidad". Casado, en declaraciones posteriores a la junta, ha calificado que Álvarez de Toledo "es la portavoz que todos los partidos quisieran tener".

​Para el Senado, Casado ha optado por Javier Maroto, actual vicesecretario de Organización del partido, que se quedó sin escaño por Álava en las elecciones del 28 de abril, de la que fue nombrado director de campaña. El presidente del PP le da así a uno de sus colaboradores más fieles uno de los puestos más visibles del debate político. "Es una suerte contar con Maroto", remarca el líder del PP.

Ante una hipotética investidura

Casado ha insistido hoy en que su partido no se abstendrá en una posible nueva investidura de Pedro Sánchez ni siente "presión" para hacerlo, y ha asegurado tener la "conciencia muy tranquila" tras demostrar su "sentido de Estado" y su disposición a dialogar. Ha considerado además que su partido "más no puede hacer" tras haber favorecido "sumas alternativas" y haber propuesto a Sánchez "once pactos de Estado", pero ha sido el PSOE "quien ha tenido el cordón sanitario" contra los populares.

También ha dicho que "la hora de la verdad era Navarra", donde los socialistas se van a hacer con la presidencia del Gobierno autonómico gracias a un pacto de las formaciones de izquierda y nacionalistas y a la abstención de EH Bildu. "El PSOE ha elegido, y como la elección ha sido la que ha sido ya le digo que aquí ya no tiene ninguna petición que formular y el PP no puede permitir que se le haga responsable del bloqueo", ha añadido.

​El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el PP, con Pablo Casado a la cabeza, "está preparado para cualquier escenario, ya sea para liderar la oposición, ya sea para ganar las elecciones".

Asimismo, Isabel Díaz Ayuso ha declarado este martes que los tres partidos de centro derecha, en referencia Vox y Cs, están "más obligados que nunca a entenderse" para contrarrestar un posible Gobierno central de Pedro Sánchez y ha apostillado que para desatascar la situación no hacen falta "firmas ni sellos" sino solo "voluntad política".

En la misma línea, López Miras ha descartado que el Partido Popular se abstenga a una segunda investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en septiembre y ha apuntado a la posibilidad de que el líder del PP, Pablo Casado, sea quien se presente como candidato para formar Gobierno.

El recién investido presidente de Murcia ha asegurado que su partido "no puede ser responsable", con su abstención, de que haya un gobierno socialista "que dentro de dos meses indulte a aquellos presos políticos de Cataluña que ahora están procesados por dar un golpe de Estado o de que el PSOE pegue un sablazo de 26 millones de euros de impuestos a los españoles".