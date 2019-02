Casado confirma que Moreno y Feijóo asistirán a la concentración del domingo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha confirmado este viernes que la concentración del domingo en la plaza de Colón tendrá un manifiesto conjunto, sin discursos partidistas, y en el que todas las formaciones compartan el protagonismo. Igualmente, ha avanzado que los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asistirán a la manifestación.

En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, el líder del PP ha informado de que la concentración del domingo será a las 12 del mediodía en un formato sin discursos. "Abogo por que se lea un manifiesto y que todos los presidentes de partidos constitucionalistas tengan el mismo protagonismo. Es la mejor moción de censura que se le puede hacer a Pedro Sánchez", ha subrayado.

Preguntado si habrá una cabecera conjunta compartida por PP, Ciudadanos y Vox, Casado no lo ha confirmado aunque ha expresado su deseo de que sí se produzca. "Espero que estemos en el estrado, he demostrado que tengo capacidad de interlocución a mi izquierda y a mi derecha", ha señalado, apuntando a que acudirán más de las 20.000 personas que en un principio el PP previó en su solicitud de concentración.

Casado advierte de que si hay una "buena movilización" este domingo y la actividad continúa en los próximos meses de precampaña, de cara a las elecciones del 26 de mayo, ese día "saldrá una convocatoria de elecciones inmediata para cambiar el Gobierno". En ese sentido, , ha asegurado que su partido , en referencia a una posible

En referencia a una posible moción de censura y de recurrir a diputados socialistas en desacuerdo con la acción del Gobierno, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que su partido "no descarta ninguna opción". Aunque la idea es primero "sacar a la sociedad a la calle", "queremos que Sánchez escuche a la gente", ha defendido.

Esta concentración, cuyo lema es "Por una España unida, elecciones ya", fue convocada el miércoles por Ciudadanos para forzar a Pedro Sánchez a convocar elecciones después de que haya aceptado la figura de un 'relator' para que medie en su negociación con el Govern catalán. A este llamamiento se unieron PP y Vox al considerar que lo que está haciendo el presidente del Gobierno es una "alta traición" a España y que supone "un peligro para el país".

En ese sentido, García Egea ha indicado que no es una manifestación de la derecha, sino que también han contactado a otros partidos como Foro Asturias, Coalición Canaria, quienes han declinado acudir, Unión del Pueblo Navarro y Foro Aragonés. Además, ha indicado que a él no le importaría ir conjuntamente con el resto de partidos, lo que propiciaría una foto conjunto de diferentes líderes de partidos, entre los que se encontrarían el líder de Ciudadanos y el de Vox. "¿Por qué no voy a posar con quien no apoya al relator?", ha defendido.