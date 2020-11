Casado, contra Sánchez por el acuerdo con Bildu: "Así no se puede gobernar"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha recriminado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya convertido a Bildu en "socio prioritario" del Ejecutivo de coalición y le ha advertido de que "así no se puede gobernar el país". Una postura con la que el líder de la oposición ha querido marcar más distancia con Moncloa, que ya cuenta con la predisposición de los abertzales para sacar adelante los primeros PGE desde 2018.

En declaraciones en el Congreso justo después de que el Pleno rechazara las enmiendas de totalidad a los Presupuestos para 2021, el presidente 'popular' ha exigido a Sánchez que explique qué quiere decir Bildu cuando avisa de que con su respaldo a la tramitación de las cuentas "no acaba nada", sino que "empieza todo". También ha emplazado a Sánchez a aclarar a qué se refiere su vicepresidente, Pablo Iglesias, al asegurar que la coalición abertzale va a estar "en la dirección del Estado".

"Tiene que explicarlo por respeto a su propio partido, que tiene muchas víctimas del terrorismo, y a sus presidentes autonómicos", ha dicho, en referencia a los 'barones' que han criticado el apoyo de los de Arnaldo Otegi. También le ha exigido qué lo aclare por respeto a los españoles que han tenido que soportar los asesinatos de ETA que "Bildu aún no ha condenado. "No, esto, no. Así no se puede gobernar el país", ha incidido Casado.

El PP no logra tumbar los PGE

La reacción de Casado se ha producido tras el debate sobre las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas. Una cita que el Ejecutivo de coalición ha superado con holgura al haber logrado 197 votos a su favor y que han servido para rechazar las propuestas de hasta siete partidos, entre los que estaban los 'populares'. Los partidos que han apoyado al Gobierno son ERC, Ciudadanos, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, PRC, Teruel Existe y Compromís. PP, Vox, JxCAT, CUP, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y el BNG. Los 198 apoyos para seguir tramitando las cuentas públicas no tienen precedentes. El récord lo tenía Felipe González en sus primeras cuentas públicas, en 1983, cuando consiguió 181 apoyos.

Moncloa ha dado orden de pisar acelerador para aprobar los Presupuestos Generales de 2021. Sánchez quiere que entren en vigor el 1 de enero y va a exprimir el calendario al máximo para que sean tramitados de forma exprés en las Cortes Generales. De lograrlo, PSOE y Unidas Podemos tendrían en su mano poder completar la legislatura. Lo que les mantendría en el poder hasta el año 2023.