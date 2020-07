Casado insiste en la bajada de impuestos para llegar a un acuerdo con el Gobierno.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una bajada de impuestos para "dar facilidades" a las empresas para crear empleo. De hecho, ha advertido que, "si no" lo hace, "será muy difícil llegar a un acuerdo de reconstrucción económica". "Hemos escuchado al presidente del Gobierno decir que quiere subir los impuestos para cuadrar las cuentas. Y si eso ya es algo que no crea empleo en circunstancias normales, es una verdadera irresponsabilidad cuando atravesamos una recesión", ha aseverado.

Estas palabras las ha pronunciado Casado tras recorrer parte del Camino Portugués por el centro de Pontevedra, acompañado de la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, el vicepresidente de la Xunta y líder del partido en la provincia, Alfonso Rueda, y el portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez. En su intervención, el presidente del PP ha expresado su esperanza con alcanzar "algún acuerdo" con el Ejecutivo, después de que su partido no apoyase este viernes ninguno de los documentos votados en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia de la COVID-19.

En concreto, los populares se abstuvieron en las conclusiones sanitarias y europeas y dieron su 'no' a las económicas y sociales, a pesar de los acercamientos a los socialistas de los últimos días. No obstante, los informes todavía serán debatidos en un pleno en la Cámara, previsto para el próximo día 22, para su aprobación definitiva. Al respecto, Pablo Casado ha asegurado que "no se van a levantar" hasta llegar a un acuerdo "en materia sanitaria", concretamente un 'Plan Cajal' que ya propuso para "reforzar" el sistema sanitario público, la investigación y el cuidado de las personas mayores.

"Y esperamos que también podamos llegar a algún acuerdo en las cuestiones de reactivación económica, en las que el Gobierno no está yendo en la dirección adecuada", ha lamentado a continuación, en referencia a la subida impositiva anunciada por Sánchez esta semana. Según Casado, "ahora lo que hace falta es dar facilidades a empresas que crean empleo", para lo que propone, a semejanza de países como Alemania, Estados Unidos o Italia, "bajar el impuesto de Sociedades, facilitar la contratación" a través de bonificaciones a la Seguridad Social y "reducir el IRPF".

Un plan turístico "insuficiente"

De hecho, el líder del PP ha aprovechado su pequeño recorrido por el Camino Francés para centrarse en materia turística y criticar también el plan de recuperación presentado por el Ejecutivo para este sector: "Es insuficiente. El 93 por ciento de las ayudas son créditos que van a tener que utilizarse para pagar impuestos".

Por ello, el presidente de los populares reclama unos planes de reactivación del turismo "eficaces" para evitar "quiebras" como la de Pullmantur y "para que no tengan que cerrar hoteles y restaurantes".