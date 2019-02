Casado da orden de guardar en el cajón su libro de economía para marcar distancias

Pedro Sánchez no es el único político que ha escrito un libro en los últimos meses. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, también tiene redactada su propia obra literaria, en este caso, sobre el ámbito económico. Pero existe una clara diferencia entre 'Manual de supervivencia' y este volumen del líder popular cuyo contenido pocos conocen: este segundo proyecto no verá la luz. Al menos, por el momento y por motivos estrictamente personales. Y es que el político de Ávila, que finiquitó la obra justo antes de tomar el control del PP, ha dado orden de mantener guardado bajo siete llaves el manuscrito. Más ahora. Hay que marcar distancias.

Al igual que Sánchez, Casado también firmó hace unos meses con la editorial Planeta un compromiso para escribir un libro que llevara su firma. Entonces era un simple diputado raso en el Congreso y, además, ocupaba el cargo de vicesecretario de Comunicación del PP. Por ello se animó a comenzar a redactar una obra sobre la cuarta revolución industrial y sus experiencias en el Foro de Davos, una cita económica a la que ha venido acudiendo en los últimos cinco años (no asistió a la reciente edición del pasado mes de enero), según ha podido saber La Información.

Una vez formulado el trabajo, Casado lo entregó a la editorial Planeta. Pero luego vinieron las primarias contra Soraya Sáenz de Santamaría, su victoria y el consiguiente nombramiento como presidente del PP. La vida, por tanto, le ha cambiado en este tiempo, de ahí que el propio Casado haya decidido frenar la publicación de este libro. Fuentes de su entorno confirman que ha paralizado el lanzamiento porque no le parece oportuno que el líder del principal partido de la oposición publique un volumen en pleno ejercicio de responsabilidades.

Por eso Casado transmitió a la editorial que, en contra de lo que ha hecho ahora Sánchez, prefería que el libro en cuestión no se difundiera, al menos de momento. El líder popular también lo escribió mientras no ocupaba su actual cargo, pero en este momento de su vida ha optado por no generar una polémica como la que ha envuelto al libro de Sánchez que verá la luz el próximo día 19 de este mes.

En la presentación del último libro de José María Aznar, el pasado mes de octubre, el propio Pablo Casado reconocía que el presidente del Grupo Planeta, José Crehueras, le venía tiempo "reprochando" que no se publicara el libro económico que tenía escrito desde la Semana Santa del año pasado. Entonces, según adelantó Eldiario.es, afirmó ante el auditorio de la Fundación Rafael del Pino que le parecían "temas que todavía son una marcianada". Los últimos acontecimientos han reforzado el planteamiento del líder popular, que no dará luz verde a la publicación de sus reflexiones.

El PP no dispone de un portal de Transparencia donde los cargos del partido den a conocer sus declaraciones de bienes. Por ello, para conocer las actividades privadas de Casado es necesario dirigirse al Congreso de los Diputados y a su última declaración, cuando tomó posesión de su acta como diputado en 2016. En ella, el actual presidente popular declaró impartir "cursos, ponencias y seminarios" por los que facturó 4.740 euros. No hizo referencia a ningún contrato editorial, aunque dicha información se encuentra desactualizada.

Casado ya ha hablado alguna vez en público sobre la cuarta revolución industrial. En concreto, el pasado mes de octubre en un acto organizado por Europa Press, el ya líder del PP se dirigió a los presentes afirmando que si en España "no surfeamos la ola, nos puede caer encima una vez más". También habló de diez campos en los que actuar, desde la educación a la economía pasando por el estado del bienestar, el mercado laboral y la administración.

La inminente publicación del libro de Pedro Sánchez cayó como una bomba esta semana en el mundo político, al ser la primera obra que firma un presidente del Gobierno en activo. Al punto que Moncloa tuvo que aclarar que se trata de "un proyecto personal", comprometido cuando era 'solo' líder del PSOE. "Lo lleva él personalmente", exponían las mismas fuentes. El Gobierno se desvinculaba así de un proyecto 'personalísimo' y que no quieren vincular con las actuales funciones de Sánchez como jefe del Ejecutivo. Balones fuera.