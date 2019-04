Casado muestra sus cartas junto antes del 28-A: ofrecerá a Vox sitio en el Gobierno

Pablo Casado ha desvelado finalmente cuáles serán sus planes si tiene posibilidad de forma gobierno. El líder del PP ha confirmado que ofrecerá a Vox formar parte de su Ejecutivo si ambos partidos logran sumar junto a Ciudadanos una alternativa a Pedro Sánchez. Por esta razón, ha hecho un llamamiento a "no pisarse la manguera" entre los tres. A la vez que ha pedido no tener miedo al "trifachito", término con el que se denominó a la unión de las tres formaciones en Andalucía.

"Al final Vox y Ciudadanos, tengan 10 escaños o tengan 40, van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el Gobierno o para decidir la investidura o la legislatura. Por tanto, ¿para qué vamos a andar pisándonos la manguera entre nosotros si lo que tenemos que hacer es sumar?", ha manifestado en declaraciones a esRadio recogidas por Europa Press.

Mira también Así fue el reparto de votos por provincia en las Elecciones Generales de 2016

Por ello, Casado ha llamado a unir el voto en torno al PP, remarcado que lo que pide el votante que se ha ido a Vox es lo que él esta ofreciendo al frente del partido. "¿Qué es lo que pide al PP un votante de Vox para cambiar? Un votante del PP puede estar ahora reconocido con su partido", ha insistido.

El dirigente 'popular' ha avisado del "error" de la estrategia de enfrentamiento del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ha admitido no entender que Rivera esté cargando contra el PP y le ha reiterado, como hiciera en los debates electorales a cuatro de esta semana, que "no se equivoque de adversario". "Ni sus electores ni los míos entenderían que no nos entendiéramos", ha señalado. Así, ha recordado el acuerdo preelectoral que ofreció hace dos meses tanto a Ciudadanos como Vox con el objetivo de sumar fuerzas y al que ambos partidos se negaron.

Mira también El FT pide el voto para Sánchez y avisa de tensiones por un pacto entre PP, Cs y Vox

Pide más votos por la ley electoral

"Por eso tengo legitimidad de pedir que se aglutine el voto en el PP porque la ley electoral en España es muy caprichosa", ha insistido, en esta línea. A dos días de las elecciones, Casado ha enviado un mensaje de optimismo asegurando que el PP va a ganar las elecciones. "Lo digo sin petulancia, pero tengo un proyecto suscribible por esa España de los balcones", ha remarcado.

Casado ha asegurado que tiene claro que su adversario no es otro que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez que, según ha subrayado, es "el caballo de Troya de Otegi, Torra, Puigdemont y Rufián", y que lo que pretende es "intentarlo todo" con tal de sacarle del poder.

Sus dudas con Rivera

En este sentido, Casado ha expresado sus dudas sobre que realmente el partido 'naranja' haya cerrado la puerta del todo al PSOE. "Rivera juró que no iba a apoyar a Sánchez ni a Susana Díaz (en Andalucía) y lo hizo, y no me cabe la menor duda de que si suman, pactará con el PSOE", ha subrayado.

En cambio, ha querido resaltar que después de las elecciones de este domingo el PP no facilitará un gobierno de Pedro Sánchez. Y preguntado sobre por qué los españoles deberían votar al PP y no a Ciudadanos o Vox, el líder 'popular' ha puesto de relieve la "inexperiencia" de ambos partidos puesto que, según ha recordado, "no han gobernado nunca".

"Cuando ganas las elecciones haces algo, cuando Cs ganó las elecciones en Cataluña qué hizo. Hay que actuar. Yo quiero que me dejen gobernar, hay que hacer un plan de choque, estoy dispuesto a ello", ha asegurado Casado, en respuesta a Rivera.

Además, ha censurado que tanto uno como otro lleven toda la campaña "insultando" al PP y exigiéndole más "firmeza" en la unidad de España, la defensa de la familia, de la educación concertada o de la pensiones que su partido ya "ha hecho".