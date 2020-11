Casado pide el cese de Fernando Simón por su "incompetencia y politización". 

La polémica continúa pese a que pidiera disculpas. El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles el cese del director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por su "incompetencia, politización y falsedades" en la gestión de la pandemia. Casado ha condenado además los "ataques" de Fernando Simón a las enfermeras, unas palabras por las que el director del CCAES pidió disculpas este martes reconociendo que dio una "mala respuesta" y que tenía "mucho camino por delante" para aprender y hacerlo mejor.

La polémica se originó tras una entrevista 'on line' recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou en la que se preguntaba a Simón si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". En su respuesta dijo que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después". "Condeno los ataques de Fernando Simón a las enfermeras; debe ser cesado por su incompetencia, politización y falsedades", ha afirmado rotundo el presidente del PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

El PP ya pidió la dimisión de Illa

Este martes, ante el Comité Ejecutivo del PP, Casado criticó los "chistes" del director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias y recalcó que este sector "ha soportado demasiada arrogancia e indolencia" por parte del Ejecutivo. El PP ya había solicitado también públicamente la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa. El propio Casado justificó esa petición asegurando que lo ha hecho "muy mal" en la gestión de la crisis del coronavirus.

"Señor ministro recapacite y si decide no dimitir, al menos dé una respuesta a la altura de esta gran nación en esta segunda oleada de la pandemia", espetó Casado a Illa durante el debate de la prórroga del estado de alarma hasta mayo que se celebró en el Congreso. El líder del PP ha pedido el cese de Simón tras reunirse, en la sede del PP, con el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, y el presidente del sindicato de enfermería SATSE, Manuel Cascos Fernández.

"Me he reunido con los Presidentes del Consejo y el Sindicato de Enfermería para apoyar y agradecer la gran labor de sus 315.000 profesionales frente al Covid", ha asegurado Casado, que ha abierto una ronda con sectores de la sociedad civil y se verá este jueves con representantes de la educación concertada y el viernes con asociaciones que luchan contra la despoblación.