Casado pide concentrar el voto: "Si no se vota al PP, Sánchez se queda"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este lunes concentrar el voto en el Partido Popular ante las próximas elecciones porque, según ha dicho, solo su partido puede erigirse en alternativa a la izquierda e impedir que Pedro Sánchez vuelva a conformar una mayoría con "independentistas, batasunos y Podemos". Además, ha recalcado que su formación "sigue en el centro de la partida política", rechazando así que haya dado un giro a la derecha.

En referencia a las encuestas publicadas en los últimos días por diferentes medios de comunicación y que aseguran que el PP podría gobernar con Ciudadanos y Vox, al igual que ocurre en Andalucía, si ahora hubiese elecciones generales, Casado ha confesado que el PP tiene sondeos internos que le sitúan "por encima del PSOE". Sin embargo, estas expectativas, a su juicio, no es un "motivo para el triunfalismo" porque lo que quiere es contar con una "mayoría suficiente" para poder gobernar España, empezando por las autonomías y los ayuntamientos ante los comicios que se celebrarán el 26 de mayo.

El líder de los 'populares' ha indicado que cuando llegó a la Presidencia del PP, el pasado mes de julio tras un congreso extraordinario, el partido se situaba en las encuestas en un "17 u 18%" de voto y ha agregado que ahora ya están en un 24%. "Es una buena noticia, pero no suficiente", ha manifestado.

Casado ha indicado que el PP está en el "centro de la partida de los partidos" porque Cs y Vox "no han sido capaces de ponerse de acuerdo" en Andalucía y el PSOE tampoco "puede ejercer de árbitro o socio dentro de la moderación política" al estar "pactando con batasunos, independentistas y los de Podemos". Por eso, ha recalcado que "solo" en el PP se puede "concentrar el voto como alternativa a Sánchez". "O dicho de otra forma, si no se vota al Partido Popular, Sánchez se queda. Si no se da una confianza mayoritaria al PP para que luego podamos pactar con otros partidos, el PSOE puede volver a hilvanar una mayoría alternativa con los que quieren romper España. Si se quiere unir España, no se puede desunir el voto", ha proclamado.

Casado ha señalado que Andalucía ha puesto de manifiesto que Vox y Cs "no son capaces de llegar a acuerdos" entre ellos . Y ante las críticas al partido de Santiago Abascal por proponer la supresión de las autonomías, ha recordado que también hace cuatro años el partido de Albert Rivera "decía que había que suprimir diputaciones y el Senado", que es "igual de inconstitucional".

Tras insistir en que su formación "sigue en el centro de la partida política, ha destacado también que son el "único partido de centro derecha con experiencia de gobierno" que ha protagonizado "dos milagros económicos" en España y ha "parado" el 'plan Ibarrexte' o el 'plan Puigdemont'. "Creo que ahora que España tiene una apuesta tan compleja, hay que apostar sobreseguro", ha enfatizado. Además, una vez más, Casado ha llamado "mentiroso" a Sánchez porque dijo en su día que "nunca" pactaría con "independentistas y batasunos" y que convocaría elecciones generales poco después de las elecciones generales. Además, ha dicho que el presidente del Gobierno ni siquiera "pise" el Senado y el Congreso.

A favor de liberalizar el sector del taxi

Durante la entrevista en televisión, el líder del PP también se ha pronunciado sobre el conflicto del taxi, en el que se ha mostrado a favor de "liberalizar el sector, a favor de la convivencia de los dos sectores". La propuesta de Casado, pasa por "una bolsa para recomprar las licencias de los taxistas". “La recompra de las licencias no llegaría a los 4.000 millones de euros pero es que además lo podrían pagar las VTC”, ha indicado.

Para Casado la defensa del taxi no pasa por eliminar un sector, sino que hay que "protegerlo de otra manera" y ha añadido que "nunca se puede llegar a la violencia. No se puede tener una ciudad tomada al grito de ‘guerra, guerra, guerra’”. Considera que "ni la Delegación del Gobierno de Sánchez ni la Policía Municipal de Carmena han estado a la altura” y ha criticado la inacción del Gobierno que ha trasladado "un problema de su competencia a las autonomías".