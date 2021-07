Casado pide reevaluar la edad que se fija al menor extranjero no acompañado.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido hoy la necesidad de evaluar cuál es la edad para que un menor extranjero no acompañado sea considerado como tal, ya que considera que "no es lo mismo una persona con 17 años que un menor con 12 o 13 años". En declaraciones a los periodistas durante su visita a Melilla, Casado se ha referido a la presión que sufre España con los menores extranjeros no acompañados, ya que "hay miles que, a veces, son utilizados por sus familias para luego tener un reagrupamiento familiar".

El líder de la oposición ha subrayado que "no se puede usar a menores para hacer esto" pero, además, ha incidido en la diferencia que hay en este colectivo entre los que tienen una edad más temprana y los que están a las puertas de cumplir la mayoría de edad. Así, ha apuntado que los de 17 años "tienen, probablemente, una autonomía personal y económica en su casa, en Marruecos, desde hace cuatro", mientras que otros menores extranjeros no acompañados de 12 o 13 años sufren "una vulnerabilidad socioeconómica que el Estado español tiene que reforzar donde hay una presión", como Melilla y Ceuta.

Los menores extranjeros no acompañados de edades más tempranas, además, "lo pasan fatal" y sufren "un desarraigo familiar", ha incidido Casado en su reclamación de esa mayor dotación social para las dos ciudades autónomas para la atención y tratamiento de estos niños.

El presidente del PP también ha reclamado este miércoles que las dos ciudades españolas de Ceuta y Melilla deben estar "bajo el paraguas de la OTAN", la organización internacional de carácter político y militar, cuyo objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares. En su octava visita a Melilla desde que preside el PP, Pablo Casado ha solicitado al Gobierno de la Nación que plantee a la Organización del Tratado Atlántico que "incluya a Ceuta y Melilla en su paraguas" para que "en cualquier otro contencioso con un tercer país, España y sus aliados defiendan a ambas ciudades".

Asimismo, el líder del principal partido de la oposición se ha comprometido a poner en marcha cuando llegue al Gobierno el Plan Estratégico de Ceuta y Melilla, que "apuesta por una mayor presencia del Estado, un reforzamiento de las fronteras, mayor dotación social, y un régimen fiscal y económico especial con un tratamiento europeo de región ultraperiférica".

En este sentido, ha recalcado que "pedimos claramente que Ceuta y Melilla se tienen que considerar regiones ultraperiféricas a nivel europeo, como algunas islas de ultramar de otros países o como algún archipiélago, como es el caso de Canarias". También ha apuntado que "Ceuta y Melilla necesitan un Régimen Económico y Fiscal especial para que se atraiga la deslocalización de empresas y juego online, y la deslocalización de personas que ahora pueden teletrabajar".

Además ha destacado que "es necesario que haya una inversión portuaria en los puertos de Melilla y Ceuta y que se mejoren las frecuencias aéreas con la Península". Por último, ha insistido en apuntar que "es necesario que haya una inversión portuaria en los puertos de Melilla y Ceuta y que se mejoren las frecuencias aéreas con la Península".