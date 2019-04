Casado se enreda con el SMI al decir que quiere recuperar los 850 euros de Rajoy

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado se ha enredado con el Salario Mínimo Interprofesional al dejar ver que intentará rebajarlo, algo inaudito en 40 años de democracia, y luego salir a desmentirlo. Lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero donde ha asegurado que hará “cumplir la negociación a la que llegó el Gobierno con la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo a 850€ en el año 2020", lo que en la practica llevar a cabo una reducción de los 900 euros que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el pasado 21 de diciembre. De llegar a Moncloa Casado tendría previsto respetar "la subida que ya hicimos el año pasado del 4% y la del año anterior de un 8%”. De acuerdo con este pacto, el Salario Mínimo Interprofesional de 2019 ascendería a 773€ al mes en 14 pagas y llegaría hasta los 850€ en 2020.

El acuerdo del ejecutivo de Rajoy con los agentes sociales–entre lo que figuraban la CEOE, Cepyme, CC.OO. Y UGT- se aprobó mediante Real Decreto en diciembre de 2017 y registraba un aumento del SMI en el año 2018 del 4%, hasta alcanzar los 735,9€. El acuerdo incluía, además, una subida del salario mínimo en 2019 del 5%, hasta los 772,69€ y finalmente otra en 2020 del 10% para alcanzar los 850€ de los que habla hoy Casado. De cumplir esta promesa, sería la primera vez en la historia que un gobierno de España recorta el SMI.

El Decreto de Rajoy se ligó a una cláusula que limitaba este aumento del salario mínimo a la economía nacional. El SMI subiría siempre y cuando España registrase un crecimiento del PIB real del 2,5% o superior y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas al año. En caso de no alcanzarse este objetivo "el Gobierno abriría un nuevo proceso de negociación con los interlocutores sociales", como recoge el documento.

Un año después y tras la moción de censura, el nuevo ejecutivo socialista sacó adelante, con apoyo de Podemos, un nuevo decreto que subía el SMI hasta los 900€ al mes a partir de enero de 2019.

Casado ha criticado en la misma entrevista que Sánchez haya cogido el pacto que dejaron con los sindicatos y la patronal. “Lo aceleraron y lo subieron 50€... ¿para qué?, se pregunta el líder popular. “Para crear el paro que crearon en enero, porque las empresa necesitan esa negociación colectiva para adaptarse”, ha concluido Casado.

Casado habla de "fake news"

Horas después, Casado ha salido al paso de las interpretaciones de que su compromiso con el acuerdo del Gobierno Rajoy supone rebajar el Salario Mínimo fijado por Sánchez. "¿Quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en las 'fake news' de la semana?", ha espetado a los periodistas durante una visita al Campus Google de Madrid.

El líder del PP se ha remitido al diálogo social, que a su juicio no ha practicado Pedro Sánchez, y ha querido dejar claro que, "nada más llegar a la Moncloa", lo que hará sentarse con la patronal y los sindicatos.

"Pero yo no he dicho lo que voy a hacer", ha sentenciado Casado. "Para empezar porque necesito escuchar a sindicatos a patronal, y quizá también al señor Sánchez, que ni responde a preguntas. Habrá que negociar con patronal y sindicatos, que somos un partido serio, no como el PSOE", ha dicho el líder popular.