Casado se desmarca de Gürtel y dice que Sánchez ganó el poder con una mentira

La dirección del PP se desvincula del caso Gürtel, asegurando que el único trato del "nuevo PP" fue una amenaza de querella de Luis Bárcenas a su líder, Pablo Casado, quien ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llegar al poder "con una moción de censura basada en una mentira".

Fuentes de la dirección del PP han dicho que el partido respeta y acata la sentencia del Tribunal Supremo "como no podía ser de otra forma" porque "los hechos son condenables y los hechos están ahí, después de que se haya mantenido la condena al PP por Gürtel, pero calificando de "excesivas" las menciones a la caja B del PP.

"Este nuevo PP el único trato que tuvo con (el extesorero del PP Luis) Bárcenas es una amenaza de querella a Javier Maroto y a Casado por llamarle sinvergüenza", ha señalado el partido tras conocerse la sentencia del Supremo, marcando distancia con la etapa de Mariano Rajoy.

El presidente de los populares ha escrito un mensaje en Twitter donde afea que el Gobierno dé "lecciones de ejemplaridad" cuando "ahora la Audiencia Nacional acusa a su vicepresidente de tres graves delitos con agravante de género. Y en vez de cesarle le protege con una Fiscal general socialista".

Fuentes del PP han recalcado que "la moción de censura se fundamentaba en unos párrafos que ahora el Supremo ha eliminado", aunque creen que a Sánchez "le será indiferente haber sido presidente del Gobierno a través de una moción injusta y basada en unos fundamentos no acreditados". Además, desde Génova han recalcado que el compromiso del presidente del Partido Popular "con la ejemplaridad es total".

Los casos de Huertas y Montón

El PP también ha cargado contra el Gobierno porque "Sánchez tuvo que cesar a Maxim Huertas y Carmen Montón", atribuyen sociedades patrimoniales instrumentales a Calviño, Duque y Celáa y recuerdan que los ministros Carmen Calvo, María Jesús Montero y Luis Planas fueron consejeros de los ERE.

Además, el al alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a las demás fuerzas políticas que "no se enzarcen en una cacería", porque los hechos, "lamentables", ya están "claros", y las responsabilidades políticas del PP "se pagaron considerablemente" con la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy.

Y también ha llamado a reflexionar sobre esa moción, porque a su juicio se fundamentó en "unos párrafos" que el Supremo ha eliminado, por lo que "ahora se acredita" que "era injusta", pese a lo cual "alguien es presidente del Gobierno en estos momentos" gracias una resolución que "no era firme".

Además, el portavoz del PP ha recalcado que vienen por delante "sentencias bastante más importantes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo", como la del caso ERE. El Tribunal Supremo ha mantenido la condena al Partido Popular al pago de 245.492 euros por el caso Gürtel en una sentencia en la que, no obstante, considera excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B del PP porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa, ya que no se juzgaba ese asunto.