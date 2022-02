Casado se resiste a caer tras 24 horas de infarto y busca aliados en las provincias.

El líder del PP, Pablo Casado, aguanta al frente del partido tras un lunes para olvidar y una vez que ha recabado el máximo apoyo posible entre los líderes provinciales de la formación para plantar cara al órdago de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El presidente del partido ha quedado desplazado por el apoyo que la responsable madrileña tiene en la calle, una vez que se ha demostrado que Génova inició una investigación interna con el objetivo de derrocarla con métodos todavía poco claros. El resultado es que la formación se ha resquebrajado en menos de una semana y Pablo Casado necesita más que nunca el favor de la red nacional del PP para demostrar que tiene el predicamento suficiente como para seguir en su puesto.

La reunión maratoniana de este lunes ha sido el fiel reflejo de la división interna que se ha generado en muy poco tiempo en el seno de la formación. Esa guerra interna no ha tardado en traducirse a las encuestas, reflejando un serio deterioro de la intención de voto que preludia incluso la posibilidad, cada vez más certera, de un eventual 'sorpasso' a manos de Vox. Esta tendencia se antoja imparable a menos que se produzca una respuesta rápida y contundente a la crisis cuya eficacia dependerá de la actitud que vaya a adoptar el todavía equipo dirigente que encabeza, pero ya no lidera, Pablo Casado.

Por lo pronto, el presidente nacional se resiste a tirar la toalla y, según los analistas más cercanos a la formación, es muy factible que el primer partido de la oposición entre en una espiral de conflicto cada vez más acusada, con consecuencias nefastas no solo para sus aspiraciones electorales sino más bien de cara a las perspectivas de supervivencia en un corto y medio plazo. Hay quienes incluso dudan de que el equilibrio inestable que se ha generado tras la reunión de este lunes le permita aguantar una semana más y los acontecimientos no se precipiten. De una forma o de otra, el tiempo corre indefectiblemente en contra del PP y los desencuentros de los últimos días han adquirido peligrosos ribetes de lo que se ha dado en llamar ‘ucedización’ en clara referencia al desastre del partido fundado en la transición por Adolfo Suárez, que resultó fagocitado en el sumidero de la historia por las luchas intestinas entre sus diferentes facciones ideológicas.

De la gestora al congreso

Las circunstancias son ahora diferentes pero el recuerdo es imborrable para muchos de los observadores políticos que estos días se han quedado atónitos ante la escalada de despropósitos acumulados en el seno de la dirección popular. Llegados a este punto la opción más racional induce a una dimisión de Casado y su equipo al tiempo que se constituye una gestora con la misión de convocar de urgencia un congreso extraordinario, cuanto antes mejor.

El siguiente paso, según se maneja en el seno del partido, apunta a la celebración de unas primarias sin contrincantes, o lo que es igual, con un líder elegido por aclamación que asegure la unidad de acción dentro del PP y garantice que no se van a producir ulteriores ajustes de cuentas con la directiva saliente y sus partidarios. Es de esperar que las direcciones locales y regionales serán leales a quien les blinde la supervivencia interna con la consiguiente presencia en las listas.

La gran incógnita reside en saber quién puede suceder a Pablo Casado, labor para la que se postula como candidato favorito el nombre de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, el actual presidente de la Xunta de Galicia ya sonó para relevar a Mariano Rajoy pero finalmente no se decidió a dar el paso. La otra opción pasa por la propia Isabel Díaz Ayuso, sin duda alguna la lideresa más reconocida por la militancia como ha quedado demostrado estos días después de que ella misma decidiera pulsar el ‘botón nuclear’ contra la dirección de Génova.

A la espera de lo que ocurra en los próximos siete días, antes de la junta del lunes que viene, dentro del propio PP se entiende que el cambio de líder puede ser en estos momentos una condición necesaria, pero no suficiente para la reconstrucción. Tras los malos resultados de Castilla y León, las voces críticas del partido no se hicieron esperar, preocupadas por la falta de definición ideológica, hasta el punto de advertir que no está clara su agenda en aspectos centrales del debate político. En ese escenario, se entiende que la experiencia de esta crisis inaudita evidencia que a día de hoy no es suficiente un discurso de gestión ‘asexuado’ para hacer frente a una izquierda radicalizada en un país muy polarizado. Superado el conflicto el gran reto de los populares pasa por renovar su ideario para no desangrarse ante Vox y revalidar su alternativa de gobierno frente al PSOE.