Pablo Casado: "votar al PSC no aporta nada si alguien no quiere soberanismo"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado este jueves su respeto a la justicia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya decidido mantener las elecciones catalanas el 14 de febrero y ha advertido sobre "votar al PSC" a quien no quiere soberanismo.

"La justicia siempre tiene razón", ha señalado el líder de la oposición en una entrevista con La Sexta donde también ha perdido no "jugar con las fechas electorales" y ha criticado que el Govern no ofreciese al PPC datos epidemiológicos sobre cuántos catalanes verían comprometido su voto debido al virus. Casado cree que se vuelve a una política de bloques en Cataluña con un elemento que "va cambiando", el PSC, y, en ese sentido, ha argumentado que "si alguien no quiere soberanismo, no quiere a ERC, no quiere al independentismo, votar al PSC no aporta nada".

El líder de la oposición ha restado importancia al posible adelanto de Vox en las elecciones a la Generalitat pronosticado por el CIS porque ya se pronosticaron escenarios similares con Ciudadanos o con el partido de Santiago Abascal en las últimas elecciones general. Además, ha expresado su preocupación por el 40% de catalanes que no sabe o no contesta qué votará, porque "serían los ganadores de las elecciones".

El líder conservador no ha desvelado si el PP estaría dispuesto a apoyar al PSC si el candidato y actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, lograse suficiente apoyo para formar un Gobierno sin independentistas. La encuesta preelectoral del CIS hecha pública este jueves recoge un alza del PSC, que tras el anuncio de la candidatura de Illa se disputaría la victoria con ERC, con previsiones de 30-35 diputados para los socialistas y 31-33 para los republicanos.

En tercer lugar quedaría JxCat (20-27) mientras que Cs (13-15) se desplomaría del primer al cuarto lugar, seguido En Comú Podem (9-12) y las CUP (8-11). Además, el PP podría ser la última fuerza con 7 parlamentarios en función de en qué extremo de su horquilla se sitúe Vox, que está entre los 6 y los 10 escaños.