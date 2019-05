Casado vuelve a llamar "derecha radical" a Vox y peligra el presupuesto andaluz

La nueva actitud del Partido Popular, y en concreto de su líder Pablo Casado, respecto a Vox, a los que ha comenzado a denominar "derecha radical" tras los resultados electorales, está desestabilizando al Gobierno andaluz y hace peligrar la aprobación de sus presupuestos. La formación de Santiago Abascal ha aprovechado su posición estratégica en el parlamento andaluz para exigir una rectificación, sin embargo el líder popular continúa tensando la cuerda e insiste en valorarlos como extrema derecha.

La exigencia de Vox coincide con el pleno del Parlamento de Andalucía que debate este jueves la convalidación o derogación del decreto ley del Gobierno autonómico con el que se aprobó la bonificación al 99 % del impuesto de Sucesiones y Donaciones y la rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF. Una medida impulsada por el Gobierno andaluz pero que Vox prevé apoyar, pese a que ha indicado que se trata de una "venta de humo" y una medida "electoralista".

Los 71 escaños perdidos por el PP el pasado 28-A provocaron que Casado cediera ante la mayoría de sus barones que exigían una vuelta al centro derecha y marcar distancia respecto a Vox. La nueva postura se hozo patente en el discurso que dio tras el Comité Ejecutivo que celebró el partido, en el que se dirigió a Vox como un partido de extrema derecha y criticó que su líder hubiera vivido de "chiringuitos y mamandurrias", en referencia a los cargos que ocupó en fundaciones públicas durante la etapa de Esperanza Aguirre en Madrid.

Ante estas declaraciones, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández ha exigido este jueves una rectificación de Casado si quieren que su formación se siente a negociar con el Gobierno regional los presupuestos de la Junta. El Gobierno andaluz está formado en coalición por PP y Ciudadanos, pero necesita del apoyo de Vox para sacar adelante sus medidas. "Esto no es una rabieta ni una reacción desmesurada", ha advertido Hernández.

En una rueda de prensa, ha añadido que "si el PP ha copiado casi de modo literal el programa de Vox y ahora dice que es un partido ultra o de extrema derecha, lo que tiene es ganas de molestar, ofender o incluso injuriar". "Si a los incumplimientos del acuerdo de investidura firmado con el PP añadimos la ofensa, estamos echando gasolina a un fuego que ya ha alcanzado unas dimensiones lo suficientemente importantes como para que en estos momentos no estemos en disposición de sentarnos a hablar con el PP ni con Ciudadanos", ha zanjado.

A pesar de esta amenza de Vox, Casado sigue tensando la cuerda y durante los actos del Dos de Mayo ha insistido en dirigirse a la "derecha radical", en referencia a Vox. Ha destacado que el Partido Popular es centro derecha desde hace treinta años y que Vox se define como derecha radical y por eso les llama "derecha cobarde".

A su llegada a la Real Casa de Correos, Casado ha dicho que no entiende por qué es noticia que él conteste a los insultos de otros partidos y "no haya sido noticia en los últimos meses" que les estén insultando a ellos "todos los partidos", incluso, ha dicho, con "insidias".

El Gobierno andaluz trata de calmar la situación

Ante las declaraciones de Vox, el Gobierno andaluz trata de calmar la situación para no poner en peligro la estabilidad del nuevo gobierno cuando acaba de cumplir 100 días. El portavoz del PP andaluz José Antonio Nieto ha evitado la denominación de "extrema derecha" y ha equiparado a Vox con Podemos, "Vox es al PP lo que Podemos al PSOE, y eso no es una descalificación", ha subrayado, para añadir, "no es admisible un cordón sanitario en torno a Vox".

Igualmente, Nieto ha criticado la posibilidad de que Vox no apoyase los presupuestos andaluces, ya que nadie entendería, ha dicho, que no lo hiciesen tras cuarenta años de gestión socialista y con las necesidades económicas de Andalucía. En ese sentido, ha indicado que "la experiencia irá demostrándole a Vox que tiene que cambiar" y ha añadido que los complejos de los que acusan al PP, con expresiones como "derechita cobarde", los tienen quienes se molestan por declaraciones como las efectuadas por Pablo Casado.

Nieto ha pedido "madurez" a Vox y ha recordado que quienes poseen "una mandíbula de cristal" son los "boxeadores neófitos", además de aludir, sin mencionarlo literalmente, al refrán de que donde las dan las toman.

Pese a que ha mostrado una actitud más conciliadora, Nieto también ha asegurado que la mayoría de los españoles "no tenían nada que celebrar la noche del 28 de abril" porque mientras el PP se fijó el objetivo de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, los que creía sus socios en ese objetivo, Vox y Cs, se marcaron la meta de desalojar al PP como líder del centroderecha, con lo cual, ha concluido, no lograron ninguna de las dos cosas.

Marín "no comparte" que se tache a Vox de extrema derecha

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha dicho este jueves que "no comparte en absoluto" las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, en las que calificó a Vox como partido de "extrema derecha", pero ha señalado que "no se pueden mezclar" palabras como esas "cuando llegue el momento de hablar de Presupuestos" en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas en una atención a medios al asistir en Sevilla a la presentación del Concert Music Festival, el también líder de Ciudadanos en Andalucía ha opinado que "cuestiones tan importantes como hablar de garantizar los servicios públicos e inversiones en Andalucía" no se pueden "mezclar" con "las declaraciones que pueda hacer en un momento determinado un dirigente político".

Marín ha apuntado que no sabe "si alguien tiene que pedir disculpas o no" tras las palabras de Casado, y en todo caso esa es "una cuestión que tienen que resolver Vox y el PP", pero sí tiene "clarísimo que en ningún momento se puede poner en tela de juicio y en riesgo un Presupuesto que afecta a nueve millones de personas".