Hacienda frena a Podemos: no es posible subir el IVA al tabaco y casas de apuestas

No, el Gobierno no elevará el tipo impositivo en el IVA sobre el tabaco y las casas de apuestas más allá del 21% actual como ha anunciado este jueves el portavoz económico del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso. El Ministerio de Hacienda ha salido al paso de las declaraciones del parlamentario morado Txema Guijarro para aclarar que la normativa europea no permite la aplicación de tipos incrementados sobre el general del 21% y que por tanto hacer tal cosa no es posible, como señalan fuentes del departamento que lidera María Jesús Montero a La Información.

El diputado Txema Guijarro encuadró este jueves esa medida dentro del paquete fiscal pactado entre PSOE y Unidas Podemos y que incluye entre otras la subida del IRPF a las rentas más altas, la implantación de un tipo mínimo del 15% en Sociedades o la rebaja del IVA para los servicios veterinarios o los productos de higiene femenina. Ahí metió también la subida del IVA "a determinados productos o servicios como el tabaco y las casas de apuestas", que hoy ya tributan al tipo estándar del 21%.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aclaran que no es viable. "La legislación europea no permite subir el tipo estándar para determinados servicios", aclaran, al tiempo que se desentienden de la afirmación del diputado de Podemos, que aseguraba que estas medidas formarían parte de la agenda económica del gobierno de coalición. Según señaló Guijarro, las "mayores modificaciones" fiscales serían precisamente las que afectan a la imposición indirecta al consumidor que se hace a través del IVA.

La operativa del IVA permite establecer tipos reducidos o superreducidos sobre productos de primera necesidad o de relevancia crítica en el engranaje económico nacional y siempre con el visto bueno de Bruselas. España ha hecho un uso intensivo de esta herramienta y de hecho pasa por ser el país de la UE que más ingresos pierde por el efecto de estos tipos limitados.

El anuncio de Guijarro no es solo sorprendente por este 'choque' con Hacienda, sino porque no estaba previsto en el acuerdo de coalición firmado por PSOE y Unidas Podemos. En ningún punto del pacto sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se recogen subidas impositivas de este tipo, pero sí se incluyeron las rebajas a productos de higiene femenina y a los servicios veterinarios antes mencionados. Sí se alude a una reforma fiscal "justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales".

En las primeras medidas relacionadas con estos sectores tampoco se recogen aumentos en el IVA por sus actividades. En concreto, la reforma de la publicidad del juego online que ha impulsado el Ministerio de Consumo no incluye una subida de los impuestos indirectos para las operadoras de apuestas en Internet. En lo que respecta al tabaco, la última gran medida del Ejecutivo socialista antes de la coalición con Unidas Podemos fue la de financiar por primera vez en la historia medicamentos que ayudan a dejar de fumar.