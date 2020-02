El juez ordena a AENA guardar las cintas de la reunión de Ábalos y Delcy Rodríguez

El Juzgado de Instrucción número 7 de Plaza Castilla en funciones de guardia ha requerido a AENA que conserve las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la madrugada del pasado 20 de enero y que habrían grabado el polémico encuentro que mantuvieron la 'número 2' de Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el titular de Transportes, José Luis Ábalos, porque podría ser constitutivo de delito, de acuerdo con el auto del magistrado adelantado por el diario 'El Mundo' y al que ha tenido acceso La Información.

El instructor admite de esta forma la denuncia presentada por el Partido Popular el cual expuso que el acceso de la vicepresidenta venezolana a una sala VIP del aeropuerto y su permanencia en el mismo durante hora y media antes de partir a Doha sería constitutivo de delito de prevaricación administrativa. Según recoge el escrito del magistrado estos hechos contravienen la Decisión del Consejo de la Unión Europea que la sancionó junto con otros 24 del Gobierno bolivariano "por las numerosas denuncias de violación de Derechos Humanos", de acuerdo con la denuncia del PP. El magistrado explica al respecto que ello implicaría la prohibición de viajar a territorio de la UE incluyendo, según la denuncia, los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la Unión.

Por ello, el juez que admite a trámite la denuncia de la formación que preside Pablo Casado ordena, además de que se guarden las cintas relativas a este encuentro, que se dé testimonio de su resolución a los funcionarios de la Policía adscritos a los juzgados de Plaza Castilla a la par que recuerda que, de no atenderse a sus requerimientos, se podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial. Una vez acordadas estas medidas, el magistrado de guardia envía las actuaciones al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid para su reparto al juzgado que por turno corresponda.

Presunta omisión del Gobierno

La denuncia del PP recoge la tesis del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez acerca de que eran conocedores de que en el vuelo que provenía de Caracas se encontraba Delcy Rodríguez por lo que les acusa de omitir "deliberadamente" los trámites para ocultar el incumplimiento de la decisión de la Unión Europea. Igualmente reprochan a Ábalos que finalmente reconociera no solo que el avión de la vicepresidenta venezolana hizo escala en Barajas sino que se reunieron en su interior por espacio de hora y media, "circunstancia que debía haber sido impedida por las autoridades españolas".

Además, asegura que el ministro de Transportes evitó que la Policía Nacional deportara a Rodríguez puesto que, según plasma el PP en su denuncia, un comisario de la Policía Nacional comunicó a la vicepresidenta venezolana que si bajaba del avión sería detenida para su posterior deportación y que esta información le fue trasladada a Ábalos. "No hay constancia de que, a pesar de haber bajado de la aeronave, haya pasado por ninguno de los controles de fronteras donde debía haberse sellado su pasaporte y validado sus documentos al objeto de dejar constancia de su presencia en territorio nacional", reza la denuncia.

El Ejecutivo aseguró la pasada semana sobre el ya bautizado como 'Delycgate' que el ministro había evitado una "crisis diplomática" al reunirse con Rodríguez, lo que suscitó protestas airadas de la oposición conservadora. Ábalos, por su parte, dijo que "no había ninguna orden de detención sobre Rodríguez" y reprochó que se insinuara que la Policía no hubiera hecho su trabajo. Mientras tanto Maduro apenas se ha pronunciado al respecto y el pasado viernes simplemente se limitó a decir que lo hablado entre Delcy Rodríguez y Ábalos es "secreto" y que no le había dado traslado del contenido de la conversación.