El juez rechaza sacar a García Castaño del caso Villarejo después de su ictus

El juez que investiga el extenso caso Tándem o caso Villarejo ha rechazado archivar la causa para el excomisario Enrique García Castaño dado que todavía no se ha podido valorar con precisión su estado tras sufrir un ictus el pasado 1 de mayo ni se ha corroborado que exista una "incapacidad mental sobrevenida". La defensa de quien durante años estuvo al mando de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía solicitó al juez Manuel García Castellón que archivase todas las investigaciones que tenía abiertas contra él después de que la Audiencia Nacional suspendiese para él el juicio que celebra estos meses por tres presuntos encargos de espionaje derivados del caso Tándem.

Sin embargo, este jueves el magistrado explica que el informe forense que aportó su defensa no concluye que García Castaño se encuentre en una "situación de inimputabilidad" ni su abogado ha aportado "ningún otro documento médico que apuntale tal contingencia". Al contrario, dice el juez, dicho informe señala que la valoración del estado mental del excomisario "todavía no se ha llevado a cabo porque no ha sido posible, por lo que no aventura ningún tipo de pronóstico o previsión en cuanto a la recuperación física y psíquica" de García Castaño. "No es posible en el momento actual, realizar una valoración relativa a una recuperación tanto en el campo físico como psíquico", indicaba el informe forense.

El juez instructor, que asegura que no duda de la dolencia sufrida por el comisario, sigue el criterio de la Fiscalía, que aclara que el tribunal que le juzgaba suspendió el juicio para él para no demorar el procedimiento respecto a los demás acusados, pero "en modo alguno se pronunció sobre la imputabilidad sobrevenida del acusado".

Entre las piezas donde está investigado por presuntamente facilitar información policial confidencial a Villarejo figura el caso Kitchen, sobre una supuesta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas urdida desde el Ministerio del Interior en 2013. García Castaño, apodado en el entorno policial como el Gordo, también figura como imputado en la pieza que investiga la contratación por parte de BBVA de empresas vinculadas a Villarejo, para hacer frente a una operación liderada por el que fuera presidente de Sacyr, Luis del Rivero, con la que pretendía hacerse con el control del banco.