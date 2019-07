Castilla y León hace senador al 'cunero' Javier Maroto con la oposición del PSOE

Era su oportunidad para ostentar un cargo institucional. Además, importante: nada más y nada menos que senador por designación autonómica. Javier Maroto (PP), tras no lograr escaño para el Congreso por Álava, lista que encabezaba, ha vagado por tierra de nadie hasta encontrar un camino que le reincorporase a la política activa y en primera línea. La puerta la ha encontrado en la designación como senador autonómico por las Cortes de Castilla y León, aunque ha contado con la oposición radical del Grupo Socialista en la Cámara regional.

Luis Tudanca ha criticado con dureza que Maroto se haya empadronado en un municipio de Segovia con el único objetivo de ser designado senador. El PSOECyL le acusa además de haber mantenido tensiones con Castilla y León por el Condado de Treviño cuando Maroto engrosaba las filas del PP vasco.

La cámara castellana y leonesa ha dado su placet a Marato gracias al apoyo de Ciudadanos. La candidatura de Maroto había sido defendida por el PP, pese a que el político vasco no reside en la comunidad autónoma. No obstante, el PSOE de Tudanca considera que el movimiento de Maroto es un "fraude de ley" porque "no vive ni va a vivir" en Sotosalbos, el municipio segoviano en el que se ha empadronado.

Maroto -vicesecretario nacional de Organización del PP- podría convertirse ahora en portavoz del PP en la Cámara Alta, ocupando el puesto que hasta el momento mantenía Ignacio Cosidó. Junto a Maroto han sido elegidos también senadores los socialistas Teresa López y Francisco Díaz.

En la primera votación, los candidatos a senadores recibieron el respaldo positivo de 29 votos, mientras que 39 procuradores votaron en contra y se registraron 13 abstenciones. En segunda votación, y por estrecho margen, fue aprobada la designación de los tres senadores por 40 votos a favor, 39 en contra, una abstención y un voto nulo.