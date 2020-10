Cataluña no decidirá aún sobre el toque de queda pese al récord de contagios

Las autoridades sanitarias catalanas esperarán unos días antes de decidir un toque de queda nocturno porque aún esperan que mejore la evolución de la pandemia en los próximos días, pese a que el virus sigue desbocado y hoy, por primera vez, se han superado los 5.000 nuevos infectados en un día. La consellera de Salud, Alba Vergés, ha dicho este viernes que antes de decidir aplicar el toque de queda, que ha insistido en que es una medida que debe decidirse desde Cataluña, quieren analizar los resultados de las restricciones a la restauración aplicadas hace una semana y ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía de cara al fin de semana para que no salgan de casa.

El cierre de bares y restaurantes para combatir la segunda ola de coronavirus ha disparado de nuevo los ERTE en Cataluña, que, en sólo una semana, se elevan a 4.871 en el sector y afectan a un total de 41.054 trabajadores. Según los datos de Salud, la epidemia sigue avanzando sin control y, por primera vez, se han alcanzado 5.403 nuevos infectados en un día, mientras que el riesgo de expansión se ha encaramado a un EPG de 635,7, casi 69 puntos más que ayer, con 21 muertes notificadas en las últimas 24 horas y 296 personas más en la UCI, 14 más que ayer.

La velocidad de propagación de la COVID-19 (Rt) también sigue subiendo y se ha situado en 1,46, seis centésimas más que ayer, lo que indica que cada infectado contagia una media de casi una persona y media, mientras que los pacientes hospitalizados ya son 1.698, setenta y dos más que ayer, de los que 296 están graves en la UCI, 14 más que la víspera.

Los fallecidos desde el inicio de la pandemia ya son 13.725, veintiuno de ellos reportados en las últimas 24 horas, sin que de momento se note el efecto del cierre de bares y restaurantes que se aplicó hoy hace siete días. La curva de riesgo de expansión de la epidemia sigue creciendo en ascensión vertical, con un EPG de 635,7, casi 69 puntos más que ayer y cerca de 200 puntos por encima del máximo que se alcanzó el 20 de marzo, cuando el crecimiento potencial del virus (EPG) fue de 454, aunque la situación hospitalaria y de detección de casos es mejor que entonces.

Los epidemiólogos, que ven bien un toque de queda nocturno como nueva medida restrictiva para reforzar las actuales, aún esperan que la curva de crecimiento de la epidemia en Cataluña empiece a moderarse si se empiezan a notar los efectos de las restricciones impuestas en toda la Comunidad con el cierre de bares y restaurantes y las limitaciones de actividades y aforos.

La tensión en los hospitales sigue aumentando, con 72 nuevas hospitalizaciones, que han situado en 1.698 los pacientes con COVID ingresados, de los que 296, catorce más que la víspera, están graves en la UCI, lo que equivale a que un 32,3 % de las 915 camas de UCI habituales de que disponen los hospitales catalanes están ocupadas por enfermos graves de COVID.

Vergés ha vuelto a instar el comportamiento de la ciudadanía durante el fin de semana para que no se repitan imágenes de aglomeraciones como las vividas en el Montseny y ha recordado que las medidas de restricción no solo afectan a la hostelería, sino que también se requiere la responsabilidad del resto de la población. La consellera ha anunciado que ha pedido al Gobierno central que, como durante la primera ola de la pandemia, las comunidades puedan contratar a estudiantes de último año de enfermería y medicina para reforzar el sistema sanitario, saturado por el incremento de la Covid. Al respecto, Vergés, que ha negado disputas políticas internas en el Govern en la gestión de la pandemia, ha apuntado que la situación en los hospitales "es más compleja que en marzo", dado que entonces se paró casi toda la actividad no relacionada con la COVID-19, mientras que ahora el objetivo es compaginar al máximo todas las atenciones.