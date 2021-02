El 99,9% de las mesas tienen miembros pero sólo el 30% se ha realizado el test

Faltan dos días para una jornada electoral decisiva en Cataluña. El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, ha afirmado este viernes que el 99,9% de las mesas electorales del 14F tienen el número mínimo de miembros para constituirse, y ha cifrado en cerca del 30% los que ya se han hecho el test de antígenos. En declaraciones a TV3, el conseller ha detallado además que dos de cada tres mesas para las elecciones catalanas del próximo domingo, un 66% del total, cuentan con los nueve miembros elegidos por sorteo, los tres titulares y los seis suplentes, según recoge Efe.

De esta manera, ha dicho Solé, solo el 0,1% de las mesas electorales están en duda, lo que representa unas diez mesas de las más de 9.100 habilitadas, si bien algunas de estas todavía no han aportado los datos. Así, con estas cifras, el Govern prevé un "escenario muy favorable" en cuanto a la constitución de las mesas electorales y para que los comicios se celebren con normalidad", más allá de la pandemia del coronavirus. Por otro lado, Solé ha cifrado entre un 26 y un 30% los miembros de las mesas electorales que ya se han hecho el test de antígenos, unas pruebas que pueden prolongarse mañana, día de reflexión, para todos aquellos que pidan hora el sábado en un centro de atención primaria.

Ja us podeu descarregar l'app de les Eleccions #14F. Enguany, a més, amb novetats incorporades!https://t.co/P5QBNcvKNx — Bernat Solé i Barril (@bernatsole) February 11, 2021

Una de las novedades para estas elecciones, en aras de garantizar la seguridad, ha explicado el conseller, es una app que los votantes pueden descargar en su móvil para saber en tiempo real el nivel de ocupación en los colegios electorales, y elegir así un momento de menor afluencia para ejercer el derecho a voto. Solé, además, ha puesto en valor la campaña institucional de la Generalitat sobre el voto por correo, que ha cuadruplicado las cifras respecto a las elecciones autonómicas de 2017.

Por en momento, aunque los sondeos indica el PSC como grupo favorito en los comicios, los socialistas catalanes son conscientes de que dependen de otras fuerzas para hacer realidad que Salvador Illa sea president en Cataluña tras las elecciones del 14 de febrero. Su socio preferencial es En Comú Podem, debido a que el exministro quiere repetir en el Govern el acuerdo vigente en el Ejecutivo central. El problema que afrontan es que su suma sea insuficiente, por lo que necesitarían el respaldo de otras formaciones, como muestran todas las encuestas publicadas hasta la fecha. Una inquietud que ha crecido en los últimos días por el temor a que los 'comuns' saquen un peor resultado del esperado. Algo a lo que estaría contribuyendo el líder de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuyas declaraciones pueden acabar afectando a las posibilidades de Illa.

Las polémicas por las que Iglesias estaría poniendo en dificultades a la marca catalana de su partido comenzaron cuando aseguró en una entrevista concedida al Diario ARA que "en España no hay una situación de plena normalidad democrática", debido a las consecuencias políticas del procés y a que numerosos exdirigentes catalanes hayan sido condenados a prisión. "Estas personas no han puesto bombas, no han disparado contra nadie. Pues es evidente que hay una situación de excepcionalidad, y lo tengo que reconocer", señaló el vicepresidente de Derechos Sociales. Esta aseveración levantó una polvareda considerable, con reproches incluso de ministros del PSOE que comparten Gobierno con Iglesias. Pero el embrollo no le ha hecho rectificar, y este mismo jueves se ha reafirmado al señalar que es "una obviedad" que no hay "plena normalidad democrática".

Para las fuentes del PSC consultadas por esta redacción, las intervenciones que realiza Iglesias muestran "que en Podemos están muy nerviosos" ante lo que puede ocurrir en las urnas. Entre los ejemplos que citan están las palabras del vicepresidente sobre Illa al comienzo de la campaña electoral, cuando supuestamente señaló que su candidatura estaba avalada por "los poderes mediáticos" y que eso le iba a impedir hacer políticas de izquierdas. Una estrategia basada en "intervenciones desde Madrid" que "puede provocar que expulsen a votantes de izquierdas que se pensasen votarles", destacan las mismas fuentes. Las cuales no responsabilizan a la candidata de los 'comuns', Jessica Albiach, de que el líder de los morados haya optado por esta línea estratégica.