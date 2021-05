Albiach cambia de opinión: pide al PSC y a ERC "acercarse" para crear un Govern.

La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido este viernes a ERC y al PSC "acercarse" y dialogar para evitar una repetición electoral en Cataluña y formar un Govern de izquierdas que deje a Junts fuera del Ejecutivo catalán.

"Por el bien de Cataluña, Junts no puede estar en el Govern", ha dicho Albiach en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, después de anunciar este jueves en el Parlament que daba por rotas las negociaciones para investir al candidato republicano, Pere Aragonès, hasta que no se comprometiera a no formar Govern con Junts.

Además, ha lamentado que el candidato del PSC, Salvador Illa, "no ha hecho el trabajo" para buscar apoyos en la mayoría de izquierdas que existe en el Parlament para ser investido, y ha dicho que le cuesta entender que los dos partidos que sacaron más votos el 14 de febrero -PSC y ERC- no se hayan sentado a negociar. En ese sentido, les ha pedido que pacten como considera que ya hacen en Ayuntamiento de Barcelona y en el Congreso con medidas del Gobierno central.

Pide a ERC ser "coherentes"

Sobre las negociaciones de los comuns con ERC, Albiach ha explicado que les siguen tendiendo la mano, y que "la ruptura será definitiva en función de si ERC y el señor Aragonès son claros y coherentes". Según ella, ERC y Junts llevan "años sin entenderse" y la fractura entre ellos se ha ido agravando, en sus palabras, por lo que no cree que reeditar el pacto entre ambas fuerzas permita que la actual legislatura sea mejor que la anterior.

Ha negado que los comunes estén imponiendo un veto a Junts y ha reclamado a Aragonès dar garantías de que esa formación no va a entrar en el Govern si los comunes lo apoyan: "No puedo investir a una fuerza que considero que está escindida de los problemas de la ciudadanía", ha dicho, en referencia a Junts.

También ha sostenido que Aragonès debe elegir si quiere ser un "presidente tutelado" o gobernar para abordar cuestiones, entre otras, como la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, que en la que Junts y la CUP no creen, según Albiach.

Reuniones y 15M

Albiach ha explicado que los comunes y ERC mantuvieron reuniones el lunes y martes para abordar cuestiones programáticas, y que su partido planteó a los republicanos que "era mejor un Govern de 41 diputados que no de 33", con consellers de los comunes, aunque no como condición para investirle.

En vísperas del décimo aniversario del 15M, ha afirmado que el movimiento no consiguió todas sus reivindicaciones pero sí cambiar "algunas cosas", como el bipartidismo y la centralidad del 8M para el movimiento feminista, e introducir temas como la vivienda en el debate político.