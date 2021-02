Aragonès descarta otras elecciones y se ve preparado para gobernar en solitario

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este lunes que no ve probable que se repitan las elecciones por falta de mayorías suficientes para formar el Govern y que él se ve preparado para que Esquerra Republicana pueda gobernar en solitario "llegado el caso".

En una rueda de prensa organizada por la Agencia Efe dentro del ciclo con candidatos a las elecciones catalanas del 14F, Aragonés ha dicho: "No contemplo un escenario de repetición electoral". No obstante, ha apelado en cualquier caso, a todos los partidos a realizar "un ejercicio de responsabilidad", puesto que en una situación de pandemia "ponernos de acuerdo es un imperativo". "Si se tienen que repetir las elecciones, no será por ERC, sería por otras fuerzas políticas", ha afirmado con rotundidad el candidato y coordinador nacional de su partido.

Cabe la posibilidad, ha admitido, de que el miedo a los contagios provoque un descenso en la participación, pero el vicepresidente del Govern y candidato de ERC se ha mostrado rotundo al indicar que la administración electoral tendrá preparadas "las medidas de seguridad para poder votar con normalidad". "Las elecciones serán legítimas -ha asegurado-, se está defendiendo el derecho al voto y, después de no conseguir que se celebraran en otra fecha, todo estará preparado, y no tengo ninguna duda de que todas las fuerzas políticas reconocerán la legitimidad" de los comicios.

Con respecto a la opción de no publicar los resultados electorales el día de las elecciones, Aragonès ha recordado que ahora mismo ya se garantiza que el 99% de las mesas electorales podrán constituirse, y ha dicho que prefería no especular porque él prevé "unos niveles de incidencias mínimos". También se ha referido a la cuestión de los pactos poselectorales y a la formación del nuevo Ejecutivo catalán, y sobre esta cuestión, Aragonès ha explicado que ERC "está preparada para gobernar en solitario".

"Llegado el caso, ERC podría asumir un gobierno en solitario sin ningún problema", ha subrayado, aunque ha insistido en que su partido apuesta inicialmente por un Govern fruto "de un acuerdo amplio" con todas las fuerzas soberanistas. "Ahora bien, si esto no es posible y ERC tiene que gobernar en solitario, asumiendo ella sola todo el peso del gobierno, tenemos la capacidad, los equipos, los liderazgos, los programas y las propuestas para hacerlo", aunque debería "ir acompañado de un acuerdo parlamentario".

Aragonès ha reiterado su petición de un debate "cara a cara" con el candidato del PSC, Salvador Illa, y le ha instado a concretarlo y a que "no se esconda". En relación con la situación de la pandemia, Aragonès ha indicado que el Govern sigue pensando que, pese a la mejoría de las cifras de contagios y la relajación de algunas restricciones, "no es el mejor contexto para celebrar unas elecciones".

Pero ha recordado que, como los comicios igualmente se tienen que celebrar por decisión judicial, "habrán todas las medidas de seguridad necesarias para que puedan realizarse" y que "los colegios electorales sean seguros". Ha expresado, en este sentido, su "confianza" en la administración electoral, y ha puntualizado que la variación de las restricciones solo significa "que se mantienen pero con pequeños cambios que permitan a los sectores más afectados" poder retomar algunas actividades.