El coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido este sábado al Gobierno permitir a los ayuntamientos utilizar su superávit para afrontar la crisis del coronavirus: "Es de los vecinos y de las vecinas, no es de los bancos ni mucho menos del Gobierno".

"Es indigno que en estos momentos se esté anunciando por parte del Gobierno del Estado que vienen momentos de restricción y que, a la vez, los miles de millones de euros que están acumulados en cuentas bancarias de ayuntamientos no se puedan utilizar por la regla de gasto", ha lamentado durante un acto telemático con alcaldes de ERC.

Ha pedido no cometer los mismos errores que en 2008, cuando la regla de gasto "sirvió al Estado español para hacer que los recortes de la crisis del 2008 se hicieran sobre las espaldas de los ayuntamientos".

"¿Qué sentido tiene tener estos miles de millones en el banco sin poderlos utilizar?", ha preguntado, y ha añadido que la reconstrucción de la economía tras la pandemia debe alejar a la sociedad de patrones que agraven desigualdades.

Según él, "el dogma neoliberal está hundido y es necesario construir otra manera de entender la economía y la sociedad" a partir de tres ejes: la economía social, la digitalización y la transición ecológica. "Tenemos que aprovechar estos momentos de cambio y de disrupción para conseguir una sociedad para todos", con una economía donde la salud, los cuidados, la alimentación y la investigación sean capitales, ha defendido.

Avanzar hacia un "objetivo claro: una Cataluña republicana"

Considera que se debe conseguir a través de consensos, y que ERC está en posición de alcanzarlos: "Los consensos basados en los valores republicanos es lo que nos hace avanzar, y es lo que nos hace avanzar en nuestro objetivo claro: una Cataluña republicana, un país independiente".

"Haremos esta reconstrucción a la manera de ERC, poniendo los derechos de la ciudadanía por delante y pensando cuál es su futuro para ellos. Y el mejor futuro sabemos que políticamente no es otro que la independencia", ha afirmado.

Ha destacado que ERC es un partido municipalista, que se preocupa por los derechos de la ciudadanía y que actúa desde los ayuntamientos contra la desigualdad y la corrupción, entre otros objetivos. Lo continuarán haciendo -sostiene- en una etapa que ha definido como de 'nueva cotidianidad': "A mí no me gusta hablar de 'nueva normalidad', porque esto que estamos sufriendo y lo que ya sufríamos antes, de desigualdades y falta de libertades, no es normal".

Por eso, ha pedido regularizar la situación de personas 'sin papeles', con independencia de su origen y situación, para poder hacer políticas para todos, y ha dicho que no se puede "tener a 150.000 personas en Cataluña que a ojos de la ley sean invisibles".