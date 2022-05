Aragonès exige desclasificar datos de su espionaje horas antes de ver a Sánchez

Horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, coincidan en Barcelona en medio de la polémica creciente por el espionaje a dirigentes independentistas el presidente del Govern ha querido dejar claro que existe "una degradación clara en las relaciones de Cataluña y Moncloa". "A mí no se me infecta el móvil para ver las fotos de mis padres o mis amigos, sino para intentar condicionar y obtener ventaja respecto a la actividad política como miembro del Gobierno de Cataluña. Estas son preguntas que quedan en el aire y mientras no haya una respuesta creo que estamos en una situación de degradación de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno español", declara.

Además ha exigido que se desclasifique la autorización judicial del Tribunal Supremo que permitió que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le espiara cuando era vicepresidente del Govern así como a cerca de una veintena de independentistas. "Es imprescindible que se desclasifique la autorización judicial. Habrá suposiciones, veremos intentos de justificarlo e intoxicaciones de todo tipo. Pero para ejercer mi derecho de defensa, exijo que se desclasifique la autorización judicial y saber los motivos que les llevan a autorizar un espionaje a un adversario político", ha reclamado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Todo ello llega después de que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, admitiera el jueves en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso que se espió a cerca de una veintena de independentistas con autorización judicial del Tribunal Supremo, entre ellos el propio Aragonès y horas antes de que se encuentre con Sánchez, que viaja a la capital catalana para clausurar las jornadas anuales del Cercle d'Economia y asistir al acto de entrega del premio a la Construcción Europea que otorga este "lobby" empresarial de Cataluña a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Será en ese acto donde coincidirá con Aragonès, que el miércoles fue el encargado de abrir esas jornadas y que volverá a ellas para estar presente en la entrega del premio a Von der Leyen. No hay previsión oficial de que haya un encuentro entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat más allá de que se vean en el acto y se saluden.

Aragonès ha venido reclamando una reunión a Sánchez para recibir explicaciones sobre el espionaje con el sistema Pegasus a dirigentes independentistas y este jueves reiteró la necesidad de aclarar detalles de lo sucedido después de que trascendiera que él mismo había sido espiado. Esa información fue aportada por la directora del CNI, Paz Esteban, a la comisión de secretos oficiales del Congreso.

Ante ello, el presidente de la Generalitat urgió a "desclasificar" la autorización judicial para que pudiera ser espiado, exigió explicaciones "al máximo nivel" sobre quién dio la "autorización política" para ello y calificó de "inaplazable la asunción de responsabilidades". Por su parte, fuentes del Gobierno aseguraron que ni Sánchez ni nadie de su Gabinete ordenó el espionaje a Aragonés ni conocían que había sido espiado.

La intervención de Sánchez en la clausura de las jornadas de Barcelona será la primera ocasión en la que hablará públicamente del supuesto espionaje a los dirigentes independentistas y del que él mismo ha sufrido por el sistema Pegasus, tal y como ha asegurado el Gobierno. Tras un discurso inicial del presidente del Gobierno, el director del Cercle, Javier Faus, formula preguntas propias o que le hacen llegar los asistentes sobre asuntos de actualidad política y económica y se da por hecho que entre ellas habrá alguna relativa a la polémica por el espionaje.

Catalunya Radio