Aragonès insiste en que "un Estado democrático no espía a sus ciudadanos". 

El malestar por el caso Pegasus no cesa. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que "un Estado democrático no espía a sus ciudadanos" ni escucha conversaciones privadas de los oponentes políticos, en referencia al presunto espionaje a líderes independentistas. En una entrevista al diario israelí 'Haaretz' recogida este domingo por Europa Press, Aragonès ha explicado que se necesita "un mínimo de confianza entre ambas partes para avanzar en las negociaciones", algo que se dificulta si hay espionaje por parte del Estado, ha remarcado. Ha reafirmado sus sospechas sobre los servicios de inteligencia españoles, puesto que no contempla que otro gobierno pueda estar "interesado" en sus actividades.

También ha explicado que no sabe si fue vigilancia ilegal o autorizada por la justicia, en cuyo caso se habría usado un software "desarrollado para el contraterrorismo para vigilar la actividad política legal". Ha lamentado que tiene "muchas dificultades" para desarrollar las responsabilidades políticas, al no estar seguro de que los teléfonos de los afectados sean seguros a la hora de comunicarse. Aragonès ha insistido en que Catalunya "no quiere Pegasus", sino que el software se use solamente con delincuentes y terroristas, y ha puesto en valor que en otros países también ha habido presuntos casos de espionaje.