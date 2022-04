Aragonès tacha de "insuficientes" las explicaciones de Robles sobre Pegasus. 

Continúa la polémica por el caso Pegasus. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado "insuficientes" las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el presunto espionaje a políticos independentistas catalanes a través del software y ha instado al Gobierno a asumir responsabilidades. "No podemos abstraernos del caso de espionaje más grave que se ha conocido en democracia", ha declarado a los periodistas este sábado desde el Palau de la Generalitat por la Diada de Sant Jordi.

Aragonès ve "imprescindible" que haya toda la transparencia en el 'Catalan Gate' porque considera que a día de hoy no la hay, y ha remarcado que se ha vulnerado la intimidad de una sesentena de personas y se ha expuesto a terceros, ha dicho. "Lo que quieren es condicionar la vida política de este país, y la vida política de este país no la condicionará ningún espía ni ningún gobierno", ha sostenido el presidente, que ha explicado que no hay novedades respecto al cara a cara que pidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, Aragonès ha dicho que "no se trata de solucionar el caso de espionaje más grave con una fotografía de una reunión", sino de que tanto los presuntos afectados como la ciudadanía sepan exactamente qué ha sucedido y qué han hecho con los datos que han obtenido.

Aragonés ya advirtió a Sánchez de que el Gobierno "podría llegar a caer" si no depuran responsabilidades sobre el programa 'Pegasus', que afecta a más de 60 dirigentes, activistas y abogados vinculados al independentismo. "En gobiernos de nuestro entorno europeo, un caso de estas características llevaría quizás a la caída de algunos miembros del gobierno, y si no se da una respuesta adecuada, del conjunto del gobierno" afirmó.

De momento, ha dicho, no dispone de información para afirmar si el Ejecutivo conocía o no estos casos, y preguntado por si ante esta situación el independentismo puede retomar la vía unilateral, ha contestado: "Estamos absolutamente comprometidos, y hablo en nombre del Govern y de mi partido, con un proceso de negociación política". Sin embargo, ha advertido de que esa negociación requiere unas condiciones mínimas de confianza y que "en una relación continuada de acuerdos parlamentarios, esto se tiene en cuenta", con lo que el apoyo de ERC a iniciativas del Gobierno en las Cortes Generales sí peligra.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha reclamado este sábado ir "más allá de las explicaciones" y que haya "dimisiones" por el caso de espionaje político a líderes independentistas. "Hay gente que pide explicaciones, creo que hay que ir mas allá, después de explicaciones tiene que haber consecuencias, y estas consecuencias políticamente se llaman dimisiones", ha afirmado en declaraciones a la prensa en el Paseo de Gràcia de Barcelona con motivo de la diada de Sant Jordi. Borràs ha pedido "no normalizar prácticas execrables" como el espionaje a rivales políticos, que "no deberían formar parte de la normalidad de los Estados" y ha señalado que el "paralelismo" del 'Catalangate' con el 'Watergate' debería ir más allá del nombre y tener las mismas consecuencias. "Un gobierno democrático debería querer saber qué ha pasado", ha subrayado la presidenta del Parlament.

El catalán como "lengua de cohesión"

En la la Diada de Sant Jordi, el presidente de la Generalitat ha reivindicado enel catalán como "lengua de cohesión" de la sociedad catalana y un idioma que es "capaz de ofrecer una literatura y cultura al máximo nivel de las otras culturas del mundo". Aragonès ha considerado que es "excepcional", tras "dos años de anormalidad por una pandemia que ha cambiado nuestras vidas, pero que ahora comenzamos a dejar atrás y recuperamos las calles y la vida". Unas calles que "se volverán a llenar de gente contenta, de cultura, de amor por la lengua catalana y la literatura", ha señalado el president. En este sentido, ha remarcado que se trata de una Diada que "cohesiona" a la sociedad catalana y sirve, a su juicio, para "poner en valor la extraordinaria literatura catalana", además de "reivindicar a la lengua catalana como lengua de cohesión de la sociedad, una lengua que es capaz de ofrecer una literatura y cultura al máximo nivel de las otras culturas del mundo", ha destacado Aragonès.