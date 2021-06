Aragonés le pide sintonía a Junts en el mandato para lograr la independencia. 

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la nueva legislatura requerirá de la buena sintonía entre las dos formaciones de la coalición del Govern -ERC y Junts-para poder abordar la recuperación económica y social, y también para la "culminación de la independencia". En su turno de réplica, durante su comparecencia en el pleno del Parlament para explicar la estructura y los ejes de acción de su nuevo Govern, se ha mostrado confiado del éxito del nuevo Ejecutivo porque sabrá aprovechar los "aprendizajes" del camino que han recorrido de la mano.

Al líder de los socialistas en la Cámara, Salvador Illa, le ha reprochado ponerle la etiqueta de no ser progresista por ser independentista: "¿Dice que defender un Estado catalán no puede ser de izquierdas, pero defender un Estado Español, sí?". Al dirigente de Vox, Ignacio Garriga, le ha advertido de que su Govern será feminista, tanto por la nueva Conselleria como por la acción política que se tomará desde todas ellas y en respuesta a su propuesta de rebajar el número de departamentos, ha replicado: "A ustedes no les molesta el número de Consellerias de la Generalitat de Catalunya sino la Generalitat de Cataluña".

A la presidenta de los comuns en la Cámara catalana, Jéssica Albiach, le ha insistido en que su propuesta para el Aeropuerto de Barcelona es hacer compatible su competitividad con la preservación de la biodiversidad del entorno, aunque no ha respondido a si él apuesta por ampliarlo o no. Mientras que al líder de Cs, Carlos Carrizosa, le ha pedido que se "actualice", y al grupo mixto, formado por el PP les ha contestado que pretenden aportar más recursos a la empresas y que trabajarán para reducir las diferencias sociales.