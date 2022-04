Aragonès supedita el apoyo a Sánchez a buscar responsables en el caso Pegasus. 

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, avisa a Sánchez de su moneda de cambio tras conocerse el supuesto caso de espionaje a más de 60 políticos independentistas mediante Pegasus, un programa que sólo pueden adquirir Gobiernos, y ha condicionado su colaboración con el Ejecutivo a la toma de medidas "claras, concretas e inmediatas" a la asunción de responsabilidades frente a esta situación. Tras su visita este jueves al Congreso de los Diputados, donde se ha reunido con los portavoces de los partidos independentistas catalanes y vascos y con el grupo parlamentario de Unidas Podemos, Aragonès ha afirmado ante los medios que la confianza con el Gobierno es "cero" porque no puede haberla "si has sido espiado".

"Sin esta mínima confianza en que no eres espiado por ejercer tu compromiso político, la responsabilidad política que te han encomendado tus conciudadanos, es inviable que pueda continuar cualquier colaboración política", ha avisado. Preguntado sobre cómo actuará ERC en futuras votaciones en el Congreso, el president de la Generalitat ha reclamado al Ejecutivo decisiones y llegar "hasta el final" ante el espionaje "masivo" y ha avisado: "A partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno español, también el Gobierno de la Generalitat y los partidos van a tomar sus decisiones sobre el futuro de la legislatura".

El president de la Generalitat ha reclamado al Gobierno que haga una investigación "interna con supervisión independiente" para aclarar "a quién se ha espiado, quien dio la orden, quien lo supervisó, quien lo autorizó y qué se ha hecho con esta información" y ha recalcado que "alguien debe asumir responsabilidades por este escándalo de espionaje", a su juicio "el más grave de la democracia". Reclama Aragonès que el Gobierno "restaure el juego limpio" y "la intimidad y la privacidad" que ha sido vulnerada y "garantice que el espionaje no forma parte de la forma de hacer política en España" tras avisar de que ERC no tolerará "que la solución del Gobierno sea únicamente que pase el tiempo".

Para el president de la Generalitat, "la pelota está en el tejado del Gobierno" y ha avisado de que este problema no se resuelve con una reunión privada, si no que es imprescindible la toma de medidas. "No hay excusas que valgan, por defender la independencia de Cataluña no tenemos menos derechos que cualquier otro ciudadano, que otros representantes electos, y si alguien considera que por ser independentistas nosotros no tenemos los mismos derechos (...) nos da otra razón para configurarnos en un estado independiente que proteja los derechos de los ciudadanos", ha recalcado Aragonès.