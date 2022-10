Aragonès y Turull negocian a puerta cerrada para evitar una caída del Govern. 

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, mantienen este domingo contactos discretos en un último intento de explorar un posible acercamiento, antes de que esta noche finalice el plazo que se marcó Junts antes de convocar una consulta a sus bases. Según fuentes conocedoras de los contactos consultadas por Efe, Aragonès y Turull han acordado no dar detalles públicamente de las conversaciones que van manteniendo a lo largo de este domingo, para sacarse presión, en un momento en que está en juego la continuidad de la coalición de gobierno entre ERC y JxCat.

JxCat entregó la noche del viernes a Aragonès un documento de condiciones que incluía cuestiones que ERC considera inasumibles, como la restitución de Jordi Puigneró como vicepresidente del Govern después de haber sido cesado por Aragonès el pasado miércoles, o la reactivación de un Estado Mayor del procés bajo la coordinación del Consejo por la República, controlado por Carles Puigdemont. Según las fuentes consultadas, de momento las conversaciones no han dado frutos que hagan pensar en un posible acercamiento, antes de que mañana lunes la dirección de JxCat defina la pregunta de la consulta de los días 6 y 7 de octubre, en la que su militancia se pronunciará sobre si hay que salir o no del Govern.

De hecho, el propio Aragonès ya rechazó la misma noche del viernes el documento de condiciones de JxCat al no ver en él ninguna "voluntad de acuerdo". Aragonés dijo textualmente que es evidente que la propuesta de Junts está pensada para no llegar a ningún acuerdo y ha añadido que "si tienen una propuesta seria, con voluntad de acordar", sí la valorará. Así, ha pedido a Junts que tome una decisión rápido y que sea definitiva: "Y, si no lo hacen, la tomaré yo. He demostrado que cuando se han de tomar decisiones, aunque sean dolorosas como el cese del vicepresidente, las tomo sin miedo porque tengo claro hacia dónde hay que ir". "Junts debe decidir si son Govern u oposición. Muchas veces he tenido la sensación de que se quiere ser ambas cosas a la vez y eso no es posible", ha añadido.

Preguntado por si ERC está preparada para gobernar la Generalitat en solitario, ha dicho que prefiere no avanzarse "a los acontecimientos porque no contribuye a la estabilidad" y que su prioridad es gobernar con esta coalición hasta febrero del 2025. Este mediodía, a las 12:30, Aragonès ha asistido al concurso de castells humanos en Tarragona, en el que participan una treintena de colles castelleres de toda Cataluña, un acontecimiento al que también han acudido la consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga. Aragonès y Turull, según las fuentes consultadas, han conversado antes del concurso de castells y, de momento, no hay novedades en cuanto a posibles avances negociadores.