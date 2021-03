Bartomeu ocultó casi 200 páginas del informe de PwC sobre el caso Barçagate

Las advertencias sobre las supuestas irregularidades que cometió la Junta Directiva del F.C. Barcelona con Josep Maria Bartomeu al frente no estaban recogidas solo en la prensa. La auditora PwC advirtió en el 'forensic' que elaboró sobre el 'Barçagate' de que se habían producido varias anomalías a la hora de contratar a las empresas que supuestamente lanzaron campañas en redes sociales contra jugadores y exdirectivos. Un informe de cerca de 200 páginas del que el Barça difundió apenas cinco, las de las conclusiones, para asegurar que la auditora les exculpaba. Una valoración que la firma no compartía en su análisis. De hecho, PwC destacó que se habían ignorado las políticas de contratación internas, como señala el texto y confirman fuentes consultadas por La Información. Aun así, el informe fue utilizado por el Barça para asegurar que no se habían producido irregularidades, defendiendo así su relación con la empresa NS Group o la sociedad I3 Ventures.

La decisión del Área de Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra de registrar las oficinas del club y detener a Bartomeu y a otros tres directivos de su etapa han provocado que dicho documento sea clave para entender lo ocurrido. En el 'forensic', PwC recogió que los exresponsables del Barça ignoraron las políticas de contratación interna cuando decidieron dividir el encargo a NS Group en varios proyectos. En concreto, señala que "la formalización del encargo inicial en diversos contratos, con diversos proveedores, pudo ocasionar que el nivel de autorizaciones internas aplicado a los Contratos fuera menor que el establecido para un encargo único". Por lo que la firma es tajante al señalar que "no se cumplieron con algunas de las Políticas de Aprobación internas del Club".

Otras advertencias tenían que ver con la elección de estas empresas para esa monitorización de las redes que supuestamente degeneró en campañas de desprestigio contra Leo Messi, Gerard Piqué o Joan Laporta. Para empezar, no se escucharon ofertas de otros posibles proveedores. La Junta Directiva tenía claro que quería encomendárselo a esa empresa para que llevara a cabo los encargos. Otras anomalías están centradas en la actividad de las sociedades contratadas. Algunas de ellas tenían un objeto social distinto al de los trabajos reclamados. E incluso varias no tenían ni página web, a pesar de que el fin era analizar las redes sociales. "Algunos de los Proveedores Objeto de Análisis presentan el mismo domicilio social, su objeto social no guarda relación con el objeto del Servicio de los Contratos, presentan un número reducido de empleados o no disponen de página web", destaca el informe.

La auditora también puso en cuestión el precio por el que se adjudicó esta monitorización a las sociedades implicadas, que fueron l3 Ventures, Futuric, Big Data Solutions, IT Uruguay, Tantra Soft, Digital Side, Coyote y NSG Chile. En concreto, advirtió de que se habían inflado los costes con respecto al precio de mercado de esos servicios. La decisión de Bartomeu de fraccionar contratos provocó que en la temporada 2017/2018 se firmaran hasta seis por un importe anual de 1.107.500€. Por lo que cada uno era inferior a los 200.000 euros, que es el máximo para la comisión delegada y la Junta tengan que revisarlos. En los dos ejercicios posteriores, se suscribieron otros cinco por temporada, cuyo coste anual llegó a los 947.700€.

Aunque PwC deja claro que estos servicios forman parte de un mercado con "limitaciones de información", sí considera que se pagó mucho más de lo que marcaba el mercado. Algo que explica con el argumento de que las empresas no habrían realizado todos los trabajos que se le reclamaban desde el club. "De acuerdo con la evidencia que hemos obtenido de la gestión y ejecución que se realizó del encargo solicitado, el precio razonable de referencia anual de la efectiva prestación y uso del Servicio, se ha establecido en un rango cuyo valor superior es 620.000 euros", resalta la auditora.

La firma señala además en su documento que si NS Group y las sociedades hubieran hecho todo lo que se les encargó "el precio comparativo de referencia anual se encontraría en un rango comprendido entre 1.300.000 y 850.000 euros". Un aviso que está en esas conclusiones y forma parte del 'forensic' íntegro, el cual aún no ha sido difundido por el club. Algo que el Barça utilizó como argumento para justificar sus acciones con estas proveedoras. Basándose tan solo en ese extracto, y sin completar con lo que se decía a continuación, la entidad llegó a asegurar en un comunicado que "el valor de los servicios objeto del proyecto contratado estaban dentro de un rango de precio de mercado".

Las limitaciones del 'forensic'

Otros aspectos a tener en cuenta es que PwC no realizó una auditoría, sino un 'forensic'. Una figura diferente que implica que solo puede indagar sobre un terreno determinado, ya que fue el propio club el que encargó que iniciara una investigación sobre el 'Barcagate'. Por lo que la firma solo pudo acceder a la información que estaba bajo el perímetro que decidió la entidad. Lo que impide que puedan dilucidar si hubo irregularidades contables o pudieran denunciar sospechas de administración desleal, como recuerdan fuentes del sector. Algo que la auditora recogió en su informe, destacando que "no hemos detectado evidencias que por parte del equipo directivo del Club se haya obtenido beneficio económico directo del Club derivado de los contratos". Una sentencia que el Barça defendió que suponía una exculpación, al asegurar que "no existió ninguna conducta corrupta".

El F.C. Barcelona difundió en julio de 2020 que la auditora ya había realizado los trabajos sobre la contratación con las sociedades que crearon las cuentas en redes para publicar mensajes contra jugadores y exdirectivos. La versión del Barça ignoró el informe en su conjunto, obviando el aviso de PwC de que "no debe ser considerado como un documento independiente". La directiva optó por centrarse en las cinco páginas de conclusiones, seleccionando partes que descontextualizadas parecían un aval. Ese extracto aún está disponible en la web oficial del club.